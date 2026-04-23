Le fondateur d'un projet SocialFi accusé d'agression suite à un possible rug pull

Suite à son arrestation en début de semaine, le fondateur de l’application de SocialFi Believe, Benjamin Pasternak, fait l’objet d’une procédure judiciaire pour des faits d’agression et de strangulation. Serait-ce en lien avec les accusations de rug pull émises par la communauté crypto, alors que le token BELIEVE affiche une baisse supérieure à 99 % ?

Le fondateur de Believe accusé d'agression et de strangulation

Initialement connu pour avoir créé des jeux iOS populaires dès l'âge de 14 ans, l'entrepreneur d'origine australienne Benjamin Pasternak fera son entrée dans le célèbre classement des 30 under 30 du média Forbes en 2020, dans la catégorie : Technologies grand public.

Une activité qui va rapidement le mener vers le secteur en plein essor de la SocialFi, ces plateformes sociales monétisées à l'aide de tokens natifs, avec le lancement du réseau de « monétisation des relations sociales » Clout début 2025, rapidement renommée en Believe quelques mois plus tard.

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Une success story qui vient toutefois de se heurter à une procédure judiciaire lancée à son encontre par un tribunal du district de New York, suite à son arrestation en début de semaine pour des faits d'agression et de strangulation « avec l'intention de causer des blessures physiques » intervenus le 31 mai dernier.

Des accusations vis-à-vis desquelles Benjamin Pasternak a rapidement plaidé non coupable, avec une date de procès déjà fixée au 11 juin prochain. De quoi s'interroger sur le lien possible de cette affaire avec les accusations de rug pull auquel il fait également face depuis quelques mois, au sujet de son projet Believe.

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Un token BELIEVE associé à un rug pull ?

En effet, Benjamin Pasternak - et les autres insiders du projet Believe - font actuellement face à un recours collectif déposé depuis le 23 mars par leurs investisseurs. En cause ? De fortes suspicions au sujet d'une procédure de rug pull orchestrée à l'aide du token BELIEVE.

Des doutes largement alimentés par l'effondrement de cette cryptomonnaie, actuellement en baisse de plus de 99 % depuis son sommet du 15 mai 2025 à 0,35 dollar, et plus précisément par la migration, présentée comme forcée, de ce token initialement enregistré sous le ticker LAUNCHCOIN.

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Le token BELIEVE affiche une baisse supérieure à 99 % depuis son sommet du 15 mai 2025

Selon les éléments de cette procédure collective, les membres du projet Believe auraient profité de cette migration pour créer 333 millions de nouveaux tokens à destination exclusive des insiders, diluant ainsi les avoirs de leurs détenteurs de façon assez importante, tout en détruisant dans le même temps les tokens n'ayant pas migré.

Suite à cette procédure, Benjamin Pasternak aurait totalement disparu des radars, sans laisser aucune explication aux investisseurs lésés. Et, selon ces derniers, le cas du token BELIEVE ne serait pas son coup d'essai dans le domaine.

Autant d'affaires qui nécessitent des éclaircissements, probablement en partie apportés lors de son procès.

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Source : Tribunal de New York

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