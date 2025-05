Solana et les memecoins : plongée dans un écosystème autodestructeur

Alors que les memecoins font la pluie et le beau temps sur la blockchain Solana, les dynamiques d'utilisation, de valeur capturée et de déploiement de tokens révèlent un bouleversement profond de l'écosystème. Données à l'appui, voici un tour d'horizon des tendances à connaître.

Un potentiel retour en force des memecoins sur Solana ?

Au cours de l'année 2024, les memecoins ont rythmé la croissance de l'activité de la blockchain Solana. Générant une importante partie de l'attention de la communauté crypto, cette classe d'actifs dénuée de fondamentaux a enregistré des performances exceptionnelles, suscitant même l'intérêt de personnalités politiques.

Suite au lancement du token TRUMP précédant la prise de fonction de Donald Trump et de la promotion du LIBRA par Javier Milei, les attentes envers cette classe d'actifs censée redistribuer les cartes face aux cryptos financées par les fonds de capital-risque (VC) se sont effondrées.

Néanmoins, une résurgence de cette narrative peut-être observée dernièrement. Mis à part le prix du TRUMP qui accuse une baisse de 13,8 % au cours des 30 derniers jours, la totalité des memecoins déployés sur la blockchain Solana - compris dans le Top 300 des cryptos les plus capitalisées - enregistrent des performances positives sur cette période :

Tableau représentant l'évolution du cours des memecoins sur la blockchain Solana

Nous pouvons par exemple souligner les performances exceptionnelles du LAUNCHCOIN avec + 13 225 %, du MOODENG avec + 462 %, du DOG avec + 115 %, du PNUT avec + 81 % ou encore du WIF avec + 78 % au cours des 30 derniers jours.

Un contexte macro moins favorable pour Solana

Malgré cet optimisme localisé autour des memecoins de Solana, les données de flux de capitaux démontrent un ralentissement à l'échelle macro.

En effet, sur les 30 derniers jours, Solana affiche un netflow négatif de 82,2 millions de dollars. Un contraste marquant comparé aux entrées de capitaux de 3,1 milliards de dollars qu'a connu Solana au cours des 365 derniers jours.

Graphique représentant les flux de capitaux sur la blockchain Solana

Un autre signal préoccupant : Solana perd du terrain face aux autres blockchains sur les volumes d'échanges de ses exchanges décentralisés (DEX). Sur les 30 derniers jours, la BNB Chain a enregistré plus de 122 milliards de dollars de volume sur ses DEX, contre près de 98 milliards pour Solana.

En glissement hebdomadaire, la dynamique est également défavorable pour Solana avec une baisse de 14,62 % des volumes spot sur ses DEX contre une augmentation de 151 % pour la BNB Chain :

Tableau représentant les volumes spot des DEX par blockchain

Ce repli relatif de Solana traduit une perte de parts de marché au profit de la BNB Chain, laquelle semble capitaliser sur un regain d'activité dans un contexte de compétition accrue entre blockchains.

Il est par ailleurs possible que cette hausse de l'activité sur la BNB Chain soit, elle aussi, portée par un engouement autour des memecoins comme le suggère Jon Ma, cofondateur de la plateforme d'analyse Artemis Terminal.

Pancake Swap rapidly growing share to ~30% of Spot DEX Volume Memecoin season on BNB? Top Tokens Traded:

1. Tether USD ($USDT)

2. Wrapped BNB ($WBNB)

3. Polyhedra Network ($ZKJ)

4. BSquared Token ($B2)

5. OKZOO ($AIOT) pic.twitter.com/qPTJgDvRIg — Jon Ma (@jonbma) May 20, 2025

Cela renforce le parallèle entre les dynamiques observées sur Solana et celles qui semblent aujourd’hui se déporter vers d’autres écosystèmes opportunistes.

Pump.fun rebat les cartes des applications sur Solana

L'application Pump.fun est au cœur de l'activité des memecoins sur la blockchain Solana. Historiquement lancé comme un launchpad de token, et plus particulièrement de memecoins, Pump.fun a élargi son offre en proposant son propre DEX basé sur un teneur de marché automatique (AMM).

Alors qu'auparavant, les tokens atteignant une certaine valorisation étaient automatiquement déployés sur le DEX phare de Solana qu'est Raydium, stimulant son activité et ses volumes, ce n'est actuellement plus le cas.

Ces changements sont loin d'être anecdotiques. En élargissant ainsi son offre, Pump.fun s'est assuré une place de choix dans l'écosystème des memecoins sur Solana.

Graphique représentant les applications qui consomment le plus de gas sur Solana

Comme le montre le graphique ci-dessus, le launchpad de Pump.fun et son AMM ont consommé environ 21,3 millions de dollars de gas contre 11,2 millions pour Raydium. Cela induit indirectement que Pump.fun capte désormais davantage de valeur : un atout conséquent pour affronter les pertes de momentum cycliques sur les memecoins.

Concernant la partie launchpad uniquement, la concurrence fait rage au sein même de l'écosystème Solana. Néanmoins, Pump.fun conserve ici encore une écrasante majorité des parts de marchés :

Graphique représentant le nombre de tokens déployés par jour sur les launchpad de Solana

Alors que Raydium a, à son tour, lancé son propre launchpad, celui-ci rencontre un succès relatif en affichant régulièrement plus de 5 % des tokens déployés par jour.

LetsBonk.fun, un récent challenger, rencontre un succès plus prononcé en dépassant régulièrement les 8 %, avec un record à 29 % sur la journée du 12 mai.

La plateforme derrière le LAUNCHCOIN, Believeapp, a rencontré un succès tout aussi fulgurant qu'éphémère. Elle a surpassé les 12,4 % pendant 3 jours consécutifs - du 13 au 15 mai inclus - sur fonds de battage médiatique sur les réseaux sociaux puis est repassée au second plan : selon les données de ce graphique, elle n'a enregistré « que » 1,2 % des tokens lancés ce lundi.

Ainsi, Pump.fun conserve bel et bien sa place de leader dans ce secteur, en enregistrant systématiquement plus de 80 % des parts de marché depuis une dizaine de jours.

Quelle soutenabilité pour ce modèle axé sur les memecoins ?

Bien que ce modèle très centré sur les memecoins ait propulsé l'activité de la blockchain Solana à des sommets historiques, tant en termes de volume que d'attention médiatique, il soulève des questions sur sa pérennité.

Ces vagues d'intérêt semblent relativement éphémères ; si la hype peut durer quelques mois, elle tend à s'essouffler lorsque l'attention spéculative se déplace.

Les spéculateurs n'hésitent pas à migrer vers d'autres blockchains perçues comme plus lucratives à court terme, comme on l'a vu récemment avec la BNB Chain. Cette volatilité des flux d'attention souligne la difficulté pour un écosystème à construire des bases solides et durables uniquement autour des memecoins.

Enfin, une autre conséquence de cette frénésie autour des memecoins mérite d'être soulignée : elle tend à occulter l'attention médiatique et communautaire envers des projets à plus forte valeur fondamentale. Des protocoles comme Hivemapper ou Geodnet, déployés sur Solana et porteurs d'une vision plus utilitaire ou innovante, peinent à émerger dans un climat saturé de spéculation.

Pourquoi autant d'attention est-elle mobilisée autour des mêmes tokens aux cycles ultra-courts, au détriment de projets construits avec une perspective long terme ? Cette question reste ouverte, mais elle soulève l'enjeu de l'allocation de l'attention - et donc du capital - dans un écosystème aussi dynamique que fragile.

Source : DeFiLlama

