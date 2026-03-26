Deux entreprises et six personnes ont été inculpées cette semaine dans l’Ohio, aux États-Unis. Elles faisaient usage de cryptomonnaies pour alimenter le trafic de fentanyl, sous couvert d’opérations pharmaceutiques légitimes.

Un réseau lié au fentanyl découvert aux États-Unis

Deux entreprises sont concernées : Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd. et Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd. Six individus, de nationalité chinoise, ont également été inculpés. Ils sont accusés de trafic de drogue, blanchiment d’argent et tentative de soutien à une organisation terroriste étrangère. Trois d’entre eux sont également inculpés pour avoir fourni un soutien matériel à un cartel mexicain.

Les entreprises auraient vendu des précurseurs du fentanyl, c’est-à-dire des produits essentiels pour la production de cette drogue, ainsi que des produits permettant de la couper.

Le fentanyl est souvent « coupé » avec de la médétomidine, un tranquillisant vétérinaire jusqu’à 200 fois plus puissant que la morphine.

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La charge de soutien à une organisation terroriste est possible depuis le début de l’année 2025, date à laquelle les cartels mexicains ont été classés comme des groupements terroristes.

Des cryptomonnaies utilisées pour alimenter le réseau illicite

D’après le ministère de la Justice, les accusés auraient sollicité et négocié des paiements en cryptomonnaies. Ils auraient transféré ces dernières vers des portefeuilles numériques sous leur contrôle, avant d’effectuer des dépôts dans des établissements financiers situés à l’étranger.

Selon un rapport de la plateforme d’analyse TRM Labs, les cryptomonnaies auraient suivi des étapes de blanchiment « classiques » pour les réseaux illicites :

La cryptomonnaie était au centre de l’infrastructure de paiement présumée, avec des fonds transitant par une chaîne de portefeuilles multiples avant leur conversion en devises étrangères – un schéma cohérent avec les typologies de blanchiment documentées par TRM dans les réseaux liés aux cartels.

Il semblerait que les cryptomonnaies soient largement utilisées par les fabricants de précurseurs de drogues. Selon TRM, 97 % des fabricants chinois de précurseurs de drogues acceptent les cryptomonnaies, avec des volumes on-chain qui ont dépassé 39 millions de dollars en 2025. Les inculpés auraient reçu leurs paiements initiaux en stablecoins.

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Si les cryptomonnaies peuvent séduire par leur flexibilité, TRM rappelle qu’elles sont pour la plupart hautement traçables, ce qui facilite les poursuites pour les forces de l’ordre. Celles-ci peuvent alors remonter le fil jusqu’aux cartel mexicains :

L’affaire Shandong rappelle que l’infrastructure financière soutenant ces réseaux est visible, traçable, et fait désormais l’objet de poursuites qui s’étendent bien au-delà des frontières américaines.

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Sources : Justice.gov, TRM

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