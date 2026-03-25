La police irlandaise saisit 500 BTC inaccessibles depuis 7 ans - Serait-ce la fin du mythe des bitcoins perdus ?

Suite à une saisie judiciaire opérée il y a 7 ans, la police irlandaise détenait 12 portefeuilles Bitcoin représentant un total de 6 000 BTC considérés comme définitivement perdus. Pourtant, son Bureau des avoirs criminels (CAB) vient apparemment de réussir à accéder à l’un d’entre eux, remettant ainsi 500 de ces BTC en circulation. Serait-ce le début de la fin du mythe des bitcoins perdus ?

La police irlandaise accède à 500 BTC considérés comme définitivement perdus

Les estimations se succèdent au fil des années, mais il reste toujours difficile de savoir avec exactitude quelle quantité de Bitcoin peut être considérée comme « définitivement » perdue. Pourquoi ces guillemets sur le mot définitivement ? Tout simplement car ce statut semble devenir de moins en moins définitif au fur et à mesure des hausses successives du prix du BTC.

Une réalité récemment remise sur le devant de l'actualité suite à l'annonce faite par le Bureau des avoirs criminels (CAB) de la police irlandaise au sujet du déblocage d'un wallet Bitcoin saisi en 2019 dans le cadre d'une procédure judiciaire et considéré comme définitivement inaccessible, suite à la perte de sa clé privée cachée dans un étui de cannes à pêche.

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De ce fait, les forces de l'ordre irlandaises ont (enfin) pu accéder et saisir officiellement les 500 BTC - estimés à 35,7 millions de dollars - qu'il contenait, dans le cadre d'une opération menée avec les services d'Europol, comme l'indiquent très clairement les données du site de surveillance on-chain Arkham Intelligence pour le portefeuille identifié sous le nom « Clifton Collins : clés perdues ».

La police irlandaise accède à 500 BTC considérés comme définitivement perdus

Le Bureau des avoirs criminels, en collaboration avec Europol, a pu accéder à un portefeuille de cryptomonnaie contenant 500 bitcoins, qui constituent le produit d'activités criminelles, afin de s'en emparer. Europol (...) a apporté un soutien essentiel en mettant à disposition une expertise technique de haut niveau et des ressources de décryptage indispensables à la réussite de l'opération. Communiqué officiel

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Des « bitcoins perdus » qui ne le sont plus vraiment ?

Une réussite qui pourrait en annoncer d'autres, puisque le Bureau des avoirs criminels de la police irlandaise détient encore 11 autres portefeuilles issus de la même saisie, contenant un total de 5 500 BTC actuellement estimés à 400 millions de dollars.

Mais cette affaire remet également en perspective la notion même de « Bitcoin perdu » dont la certitude jusque-là établie s'estompe au rythme de la hausse du prix du BTC, rendant les tentatives de récupération potentiellement (très) rentables, comme dans le cas impressionnant de ces 80 000 BTC revendiqués en juillet dernier par un mystérieux commanditaire après 14 années d'immobilité absolue.

🗞️ Quelle quantité de Bitcoin est définitivement perdue ? Retour sur une estimation difficile

Et que dire de l'arrivée programmée de l'informatique quantique, et sa possible capacité à accéder à des portefeuilles historiques comme les 1,12 million de BTC considérés comme minés par Satoshi Nakamoto en personne aux premières heures d'activité de la blockchain du Bitcoin ?

Aucune information ne permet pour le moment de savoir avec exactitude quelles « ressources de décryptage indispensables » les services d'Europol ont réussi à déployer dans le cadre de cette affaire. Il faudra donc attendre de voir si d'autres portefeuilles associés à cette saisie de 2019 reviennent également à la vie pour confirmer l'éventualité d'une nouvelle technique de récupération des bitcoins perdus.

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Sources : The Irish Times, Arkham Intelligence

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