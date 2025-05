Le Top 5 des cryptos qui ont déjoué l'adage du « Sell in may and go away »

Alors que le Bitcoin enregistre de nouveaux records de prix et qu'Ethereum rattrape son retard de manière explosive, certains altcoins enregistrent des performances exceptionnelles. Découvrez les 5 cryptos ayant offert des performances remarquables ce mois-ci, en déjouant l'adage du « sell in may ang go away ».