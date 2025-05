L'IA Grok d'Elon Musk devrait débarquer sur Telegram dès cet été

Au fil des ans, les divers outils d’intelligence artificielle (IA) s’imposent dans notre quotidien pour le meilleur et pour le pire, à tel point qu’ils semblent aujourd’hui être devenus indispensables. Dans le sillage de cette croissance, c’est au tour de la célèbre application de messagerie chiffrée Telegram de se doter d’un chatbot, grâce à un partenariat avec xAI, la startup IA d’Elon Musk développant Grok.

Ainsi, Grok débarquera sur Telegram dès « cet été », sans qu’une date précise ait encore été précisée, comme l’a rapporté le PDG et fondateur du réseau social Pavel Durov sur son compte X :

Cet été, les utilisateurs de Telegram auront accès à la meilleure technologie d’IA du marché. Elon Musk et moi avons convenu d’un partenariat d’un an pour apporter Grok de xAI à notre milliard d’utilisateurs et l’intégrer dans toutes les applications Telegram.