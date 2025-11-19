Une Ethereum Treasury à 1 milliard de dollars jette l'éponge et rembourse ses investisseurs

La période n’est définitivement pas au beau fixe pour les Digital Asset Treasuries (DAT), pourtant très à la mode en ce début d’année. Une situation qui vient de pousser le fondateur de l’exchange Huobi à abandonner son projet à 1 milliard de dollars basé sur Ethereum.

Une DAT Ethereum à 1 milliard de dollars jette l'éponge

L'essor accéléré et sans précédent des Digital Asset Treasuries (DAT) au cours des premiers mois de l'année a très clairement profité à la hausse du marché des cryptomonnaies, avec des achats massifs et récurrents estimés en milliards de dollars.

Une envolée désormais à l'image de l'effondrement actuel de ce tout jeune secteur, avec des sociétés cotées en bourse qui revendent les crypto-actifs détenus dans leurs trésoreries afin de racheter leurs propres actions, pendant que des investisseurs de premier plan réduisent leur exposition initiale.

Un constat difficile visiblement mené par le fondateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Huobi, Li Lin, à l'origine d'un projet d'Ethereum Treasury ambitieux estimé à 1 milliard de dollars, dont l'annonce datait du 20 octobre dernier.

En effet, de récentes informations partagées par le compte X Wu Blockchain indiquent que cette Digital Asset Treasury aurait été mise en pause avant même d'avoir véritablement existé, tout en impliquant un remboursement pur et simple des fonds engagés par ses principaux investisseurs, Shen Bo (cofondateur de Fenbushi Capital), Xiao Feng (PDG de HashKey Group) et Cai Wensheng (fondateur de Meitu).

Exclusif : Mise en pause de la DAT Ethereum de 1 milliard de dollars proposée par des investisseurs crypto asiatiques de premier plan, une restitution des capitaux engagés doit intervenir. Plusieurs sources faisant autorité ont confirmé cette évolution. Wu Blockchain

Un abandon par KO suite au crash du 11 octobre

Dans les faits, il semblerait que cet abandon soit la conséquence directe des répercussions provoquées par le crash du marché crypto enregistré le 11 octobre dernier. Un retournement jugé peu favorable à la mise en place de cette DAT, en particulier avec un Ether (ETH) de retour sur le niveau des 3 000 dollars depuis quelques jours.

L'Ether (ETH) de retour sur le niveau des 3 000 dollars

Il faut dire que la seule autre trésorerie Ethereum de cette envergure, Bitmine, fait actuellement face à des vents contraires difficiles, au point d'avoir poussé le milliardaire Peter Thiel à réduire sa participation de moitié dans l'entreprise en début de semaine.

Dans le même temps, son président et vétéran de Wall Street, Tom Lee, tente de vendre un « supercycle de l’ETH de Wall Street qui s’appuie sur la blockchain » encore à venir, dont on se demande s'il ne servirait pas uniquement à tenter de rassurer ses actionnaires.

Quoi qu'il en soit, cet avortement prématuré d'une trésorerie Ethereum promise à 1 milliard de dollars inflige un nouveau coup dur au secteur des Digital Asset Treasury. Et autant dire que le pire pourrait encore être à venir, face aux mauvaises performances du marché crypto.

Source : Wu Blockchain

