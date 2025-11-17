Peter Thiel vend 50% de sa position dans l'Ethereum Treasury Bitmine

Le temps des trésoreries d’entreprise crypto est-il déjà révolu, quelques mois seulement après leur développement sans précédent ? La situation actuelle oblige à poser cette question, alors que le milliardaire Peter Thiel liquide la moitié de son investissement dans le leader dédié à Ethereum, Bitmine.

Peter Thiel réduit sa participation dans Bitmine

Rien ne va plus du côté des Digital Asset Treasuries (DAT). En effet, même le leader historique et incontesté de l'accumulation de Bitcoin, Strategy, se retrouve aux prises avec une rumeur au sujet de la possible mise en place d'une procédure de vente de BTC.

Dans ce contexte, de nombreuses sociétés cotées en bourse ayant fait le choix d'une trésorerie crypto font face à des situations compliquées, avec des actions en forte baisse et une market net asset value (mNAV) qui ne délivre plus ses promesses de rendement.

Un cas de figure qui ne semble pas épargner le leader de l'accumulation d'Ether Bitmine, dont l'action BMNR affiche une baisse supérieure à 70 % depuis son sommet du 3 juillet dernier à 135 dollars. Malgré tout, cette entreprise détient toujours actuellement près de 3 % de l'offre d'ETH en circulation au dernier décompte (environ 3,4 millions d'ETH).

L'action de Bitmine enregistre une baisse de 74 % depuis son sommet de juillet

Et alors que le marché des cryptomonnaies semble décidé à prendre le chemin d'une tendance baissière persistante, certains investisseurs commencent visiblement à quitter le navire, comme par exemple le milliardaire Peter Thiel, officiellement inscrit au capital de Bitmine depuis le mois de juillet dernier.

Une revente très certainement effectuée à perte

L'information a été rendue publique par le compte X de Sam Badawi, fondateur et CEO de Solid Finance. En cause, une revente stratégique de la moitié des parts détenues par Peter Thiel dans la société de trésorerie Ethereum, Bitmine, estimées à 9,1 %.

Peter Thiel réduit sa position de moitié dans Bitmine

Fait intéressant, Peter Thiel présentait son investissement dans Bitmine en octobre dernier comme un moyen de posséder 10 % de la quantité d'Ether disponible, afin de posséder 10 % du système économique et financier de demain. Une vision qui se heurte visiblement aux hésitations actuelles du marché.

Selon Sam Badawi, cette revente effectuée par Peter Thiel impliquerait très certainement des pertes conséquentes face à un prix de l'action BMNR en baisse de plus de 20 % depuis la mi-juillet. Difficile toutefois de connaître avec exactitude les détails de cette opération.

Malgré tout, l'action de Bitmine ne se porte pas si mal pour ses détenteurs antérieurs à l'annonce de sa transformation en Ethereum Treasury. En effet, elle affiche toujours une hausse de 975 % sur les 6 derniers mois, et de 340 % sur l'année écoulée (YTD).

Source : Sam Badawi

