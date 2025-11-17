Pour ce directeur, la chute récente des cryptomonnaies ne change pas « le supercycle de l'ETH »

Tom Lee, le président de Bitmine, a défendu ce week-end l’idée d’un supercycle de l’ETH porté par Wall Street. Si pour lui, la baisse récente ne remet pas en cause la tendance haussière, que penser de cela ?

Le président de Bitmine affiche son optimisme pour l’ETH

Du côté des Ethereum Treasury Companies, BitMine est la plus importante, avec plus de 3,5 millions d’ETH en réserve. Son président, Thomas « Tom » Lee, qui se démarque régulièrement pour l’optimisme de ses prédictions, a réitéré samedi en argumentant en faveur d’une faiblesse passagère sur les prix des cryptomonnaies :

Pour moi, la faiblesse du marché des cryptomonnaies présente tous les signes d’un ou deux teneurs de marché présentant un important « trou » dans leur bilan [et] des requins rôdent pour déclencher une liquidation/un effondrement des prix. Cette douleur est-elle de courte durée ? Oui. Cela change-t-il le supercycle de l’ETH de Wall Street qui s’appuie sur la blockchain ? Non.

En conclusion de son tweet, l’intéressé a tout de même invité à la prudence quant à l’effet de levier, afin de se prémunir du risque de liquidation.

Néanmoins, il convient d’être particulièrement méfiant avec la notion de « supercycle ». Nos lecteurs les plus anciens se rappelleront peut-être que ce terme était déjà utilisé en 2022 par les dirigeants du défunt fonds d’investissement Three Arrows Capital pour ne pas voir la réalité en face du bear market.

Si les cycles peuvent toujours être différents et si rien n’interdit pour autant aux cryptomonnaies de retrouver le chemin de la hausse, force est toutefois de constater les similitudes actuelles avec les précédents cycles.

Concernant Ethereum à proprement parler, si supercycle de Wall Street il y a, il semble essentiellement être porté sur l’adoption technologique que sur les prix. Indépendamment de la finance traditionnelle, l’écosystème Ethereum a grandement évolué depuis le dernier bear market, que ce soit dans le passage au Proof-of-Stake (PoS), dans l’implémentation du sharding et une multitude d’implémentations permettant d’optimiser son fonctionnement et d’améliorer l’expérience utilisateur.

Pourtant, pour ce qui est du prix de l’ETH, ce dernier peine à convaincre. Certes, entre le plus bas du précédent bear market à 880 dollars et le dernier plus haut historique (ATH) à plus de 4 950 dollars, l’Ether a progressé de 463 % ; mais depuis, son prix a corrigé de plus de 35 %.

Plus encore, le dernier ATH n’a battu celui de 2021 que de moins de 9 %, et ce, malgré toutes les prouesses techniques réalisées depuis :

Cours de l’ETH en données mensuelles

Pour en revenir aux hypothétiques teneurs de marchés en difficulté mentionnés par Tom Lee, si cela est vrai, la lumière pourrait être faite au cours des prochaines semaines. En attendant, l’ETH s’échange à 3 180 dollars, en baisse de 0,75 % au cours des dernières 24 heures.

