Le Brésil interdit les paiements en cryptomonnaies – Récap du weekend du 2 au 3 mai 2026

Le week-end a été marqué par une flambée du Bitcoin, des annonces majeures autour des stablecoins et de la régulation, ainsi que plusieurs initiatives institutionnelles mêlant IA, finance et blockchain. Retour sur les principaux événements qui ont animé la scène crypto et économique mondiale.

Le Bitcoin franchit les 80 000 dollars

Le Bitcoin a atteint les 80 000 dollars, tandis que l’Ethereum s’échange à 2 350 dollars. Cette progression s’inscrit dans un contexte d’achats massifs de BTC par Strategy, qui a ajouté 34 164 BTC à ses réserves, désormais supérieures à 815 000 unités.

Hyperliquid lance son premier marché de prédiction

Hyperliquid propose maintenant son premier marché de prédiction sur le mainnet, capable de concurrencer Polymarket et Kalshi. Cette évolution survient alors que la plateforme développe également des contrats perpétuels sur le S&P 500 et renforce ses volumes sur le pétrole, confirmant son positionnement parmi les acteurs émergents des produits crypto dérivés.

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ETH en staking et retraits en forte hausse

BitMine a porté à 83 % la part de ses avoirs en ETH placés en staking, soit 4,73 millions d’ETH, correspondant à près de 4 % de l’offre totale. Cette tendance s’accompagne d’une hausse spectaculaire du volume d’ETH en attente de retrait du staking, bondissant de 72 000 % en deux semaines, alors que les acteurs du marché ajustent leurs stratégies après le hack de Kelp DAO.

Arbitrum face aux répercussions du hack de Kelp DAO

Suite à l’exploit de Kelp DAO évalué à 293 millions de dollars, Arbitrum a voté le déblocage de 71 millions de dollars en ETH pour limiter l’impact de l’incident.

Interdiction des paiements crypto au Brésil

La Banque centrale du Brésil a interdit l’utilisation du Bitcoin et des stablecoins dans les paiements transfrontaliers réglementés à partir du 1er octobre 2026. Cette décision contraste avec l’expansion internationale des paiements en stablecoins, notamment via le programme de Visa couvrant cinq nouvelles blockchains.

L’essor de la tokenisation financière

Le NYSE a annoncé vouloir permettre le trading de titres tokenisés aux côtés des actions classiques, tandis que la CNV en Argentine a élargi les cadres de tokenisation à davantage d’actifs. Ces annonces confirment l’entrée de la finance traditionnelle dans une phase d’intégration accélérée des actifs numériques.

Institutions financières et blockchain

Le groupe sud-coréen KB Financial s’est associé à Pantera Capital pour renforcer sa stratégie blockchain, poursuivant une tendance globale d’institutionnalisation du secteur. Par ailleurs, Goldman Sachs a enregistré son meilleur trimestre depuis cinq ans, stimulé par ses initiatives sur les produits crypto et la tokenisation.

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