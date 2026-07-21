Mistral AI signe un accord à plusieurs milliards de dollars avec Microsoft

Microsoft et Mistral AI ont annoncé mardi un élargissement majeur de leur partenariat, avec un engagement de plusieurs milliards de dollars pour renforcer l’infrastructure de la startup française en Europe.

Microsoft finance l’expansion des data centers de Mistral AI

Microsoft va utiliser la capacité des futurs data centers européens de Mistral AI, situés en France, pour servir ses propres clients cloud et IA. Elle laissera aux entreprises la possibilité de développer leurs logiciels via ces mêmes infrastructures depuis Azure.

Cette expansion s’appuie sur des milliers de GPU Nvidia Vera Rubin, destinés à soutenir l’entraînement et le déploiement de modèles à grande échelle.

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Le montant exact de l’engagement de Microsoft n’a pas été précisé, mais l’on sait qu’il s’agit de plusieurs milliards de dollars. Brad Smith, le président de Microsoft et Arthur Mensch, le PDG de Mistral, ont affirmé que l’objectif est de combiner technologies américaines et européennes pour garantir un accès continu et fiable, tout en respectant les engagements de souveraineté numérique pris par Microsoft en Europe en 2025.

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Une intégration renforcée dans l’écosystème de Microsoft

Deux modèles de Mistral, Medium 3.5 et OCR 4, rejoignent désormais Microsoft Foundry, la plateforme de développement d’applications du géant américain. Medium 3.5 est également intégré à Copilot Studio.

Les entreprises disposant de data centers indépendants pourront aussi exécuter les modèles ouverts de Mistral via Azure Local.

Selon Arthur Mensch, qui a été interrogé par le Wall Street Journal, deux tiers des clients actuels de Mistral travaillent déjà avec Microsoft. Le géant souhaite en effet faciliter son expansion commerciale en Europe et à l’internationale, notamment dans la finance, l’industrie et la santé.

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Au-delà des data centers, Mistral AI et Microsoft prévoient des actions commerciales conjointes, avec financement de projets pilotes et crédits Azure à la clé.

L’annonce est donc d’ampleur pour le fleuron français de l’IA, d’autant plus qu’il a été récemment critiqué pour son manque de fiabilité. L’arrivée de Microsoft est donc un signe de confiance envoyé aux futurs investisseurs.

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Source : Reuters

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