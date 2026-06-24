GTA 6 et Bourse : Quelles entreprises pourraient profiter du succès du jeu ?

Avec une sortie fixée au 19 novembre 2026, GTA 6 s'annonce le jeu vidéo le plus attendu de l'histoire. Derrière Take Two, qui détient Rockstar Games, plusieurs entreprises cotées peuvent espérer profiter de son futur succès. Vendeurs de consoles, distributeurs, fabricants de puces : voici les entreprises qui pourraient surfer sur les ventes de GTA 6.

Sony et Microsoft : le pari indirect des ventes de consoles

Les premiers concernés sont Sony (PlayStation) et Microsoft (Xbox). GTA 6 étant réservé aux consoles au lancement, il sera nécessaire de posséder soit une PS5 soit une Xbox pour y jouer.

Dans les faits, l'avantage penche nettement du côté de Sony. Selon plusieurs analystes, la PS5 et la PS5 Pro disposent de stocks suffisants pour absorber la demande, des rumeurs évoquant même un accord marketing avec Rockstar.

À l'inverse, Microsoft pourrait manquer de Xbox Series au moment du lancement, en raison de la flambée du prix de la mémoire et d'une priorité donnée à son service Game Pass.

De plus, chez Microsoft, le gaming a généré environ 23,5 milliards de dollars sur l'exercice clos en juin 2025, pour un chiffre d'affaires total de 281,7 milliards, soit à peine plus de 8 %. Et les ventes de consoles ne pèsent qu'une partie de ce segment, dominé par le Game Pass. Une hausse, même forte, des ventes de Xbox pourrait donc ne pas avoir d'impact important sur l'action Microsoft.

Cependant, Sony est nettement plus exposé au jeu vidéo. Son segment gaming a représenté près de 4 540 milliards de yens sur l'exercice clos en mars 2025, soit environ 35 % du chiffre d'affaires du groupe (dont près de 1 600 milliards pour le seul matériel). Le nombre de ventes de la PS5 et de la PS5 Pro compte donc réellement pour Sony.

Acheter l'action Sony avec eToro pour s'exposer au succès de GTA 6

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

GameStop et les distributeurs

Au 3e trimestre 2013, porté par le lancement de GTA 5, le distributeur de jeux vidéo GameStop avait vu ses ventes bondir et son bénéfice progresser nettement. Un seul jeu avait suffi à avoir un impact significatif pour GameStop en l'espace de quelques mois seulement.

Indicateur (GameStop) T3 2012 T3 2013 Variation Chiffre d'affaires global 1,77 milliards de dollars 2,11 milliards de dollars +18,8 % Ventes de logiciels neufs 0,77 milliard de dollars 1,10 milliard de dollars +43,1 % Bénéfice net 47,2 millions de dollars 68,6 millions de dollars +45,3 %

Sur l'année 2013, l'action GameStop a environ doublé, passant d'à peu près 25 dollars au printemps à plus de 50 dollars à l'automne (cours de l'époque avant le fractionnement de 2021).

Difficile toutefois d'y voir le seul effet GTA 5 : la hausse a surtout été portée par l'arrivée d'un nouveau cycle de consoles, la PS4 et la Xbox One étant lancées en novembre 2013. Le jeu de Rockstar a clairement contribué au mouvement sans en être l'unique moteur et, une fois ces catalyseurs passés, l'action est retombée.

Le même schéma peut se reproduire avec les éditions physiques, les éditions collector et les bundles de GTA 6, dont profiteraient aussi, dans une moindre mesure, Amazon, Best Buy et Walmart.

Toutefois, le contexte de sortie de GTA 6 est bien différent de celui de GTA 5. D'abord, le marché des jeux vidéo a largement basculé vers des versions numériques : la part du physique dans les ventes globales est bien plus faible qu'en 2013.

Ensuite, GameStop est devenue une valeur très spéculative, dont le cours dépend aussi d'autres facteurs (sa communauté d'actionnaires, sa trésorerie), et plus seulement de ses ventes de jeux.

AMD : le bénéfice indirect des ventes de consoles

Un nom passe souvent inaperçu : AMD. C'est cette entreprise qui conçoit les puces sur mesure équipant à la fois la PS5 et les Xbox Series X et S. Chaque console vendue dans le sillage de GTA 6 lui rapporte donc indirectement.

S'exposer aux puces des consoles : Acheter l'action AMD sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Toutefois, AMD ne fabrique d'ailleurs pas lui-même ces puces : leur production est confiée au fondeur TSMC, ce qui dilue le bénéfice réel pour l'entreprise.

De plus, AMD est aujourd'hui pleinement engagée sur le segment de l'intelligence artificielle (IA), où se concentrent sa croissance et l'attention des marchés. Face à ses ventes de puces pour data centers, le surplus généré par quelques millions de consoles supplémentaires pourrait être anecdotique pour le cours de son action.

Même logique pour la version PC de GTA 6 attendue plus tard sans calendrier précis. Cela profitera aux vendeurs de cartes graphiques comme AMD, mais aussi à Nvidia. Mais comme AMD, Nvidia réalise désormais l'essentiel de ses marges dans l'IA, si bien qu'un portage de GTA 6 sur PC, aussi attendu soit-il, pourrait avoir un impact négligeable.

👉 Faut-il acheter l'action Nvidia (NVDA) en 2026 ?

L'action Take-Two reste le seul investissement direct

Toutes ces entreprises peuvent profiter du succès de GTA 6. Mais pour chacune d'entre elles, le segment du jeu vidéo n'est pas le seul sur lequel elles sont positionnées. Ces actions constituent donc une alternative pour se positionner sur le futur potentiel succès de GTA 6.

Anticiper le lancement de GTA 6 : acheter l'action Take Two sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Pour ceux qui veulent réellement s'exposer au succès du jeu, le pari le plus direct reste l'action de l'éditeur lui-même : Take-Two Interactive (TTWO), la maison mère de Rockstar. C'est la seule action qui profitera directement des résultats des ventes de GTA 6.

👉 Pour aller plus loin : GTA 6 : faut-il acheter l'action Take Two avant la sortie du jeu ?

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.