GTA 6 : Faut-il acheter l'action Take Two avant la sortie du jeu ?

Alors que la sortie de GTA 6 approche, l'attente autour du jeu vidéo le plus cher de l'histoire atteint un niveau rarement vu. Le 25 juin 2026, Take Two ouvre les précommandes avant une sortie fixée au 19 novembre. Pour Rockstar Games et sa maison-mère, l'enjeu est colossal. Faut-il acheter l'action Take Two maintenant ou la hausse est-elle déjà pricée ?

Avant de répondre à la question de savoir s'il faut acheter l'action Take Two, revenons d'abord sur ce qu'est l'entreprise, sur ce que représente GTA 6 dans son modèle et sur le calendrier qui agite les marchés.

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Qu'est-ce que Take Two Interactive ?

Take Two Interactive (ticker TTWO, coté au NASDAQ) est l'un des plus grands éditeurs de jeux vidéo au monde. Fondée en 1993, l'entreprise américaine ne développe pas elle-même la majorité de ses titres : elle opère à travers trois grands labels d'édition qui constituent le cœur de sa valeur.

Rockstar Games est le studio le plus emblématique du groupe, c'est lui qui développe la franchise Grand Theft Auto, mais aussi Red Dead Redemption. GTA 5, sorti en 2013, s'est écoulé à plus de 230 millions d'exemplaires et reste, plus de dix ans après, l'un des jeux les plus rentables de l'histoire. C'est dire l'importance de Rockstar dans l'équation Take Two.

2K regroupe des franchises grand public comme NBA 2K, WWE 2K ou encore Borderlands. Zynga, racheté en 2022 pour environ 12,7 milliards de dollars, apporte de son côté toute la dimension mobile et free-to-play (FarmVille, Words With Friends, jeux hyper-casual). Cette branche mobile pèse désormais près de la moitié du chiffre d'affaires du groupe, ce qui constitue un contrepoids non négligeable à la dépendance aux blockbusters de Rockstar.

Acheter l'action Take Two aujourd'hui, c'est avant tout parier sur un actif unique : Rockstar Games et sa capacité à transformer GTA 6 en digne successeur de GTA 5 et à devenir la nouvelle poule aux œufs d'or du groupe.

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GTA 6 : le jeu le plus cher de l'histoire arrive enfin

Grand Theft Auto 6 est sans doute le jeu vidéo le plus attendu de l'histoire par la communauté du gaming. Annoncée officiellement fin 2023, repoussée à deux reprises (d'abord de 2025 à mai 2026, puis de mai à novembre), sa sortie est désormais fixée au 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X et S. Comme avec GTA 5, aucune version PC n'est prévue au lancement.

Avant cela, une étape clé : les précommandes de GTA 6 ouvrent le 25 juin 2026. C'est un marqueur particulièrement important, car cela confirme que le calendrier tient et écarte, du moins à court terme, le scénario d'un nouveau report, qui avait jusqu'ici pesé sur l'action Take Two à chaque rumeur.

Côté budget, GTA 6 est en passe de devenir le jeu vidéo le plus cher jamais produit. Les estimations d'analystes les plus crédibles, relayées par Business Insider, situent le coût de développement entre 1 et 1,5 milliard de dollars.

Certaines projections beaucoup plus agressives évoquent 2 à 3 milliards en intégrant le marketing, mais il s'agit d'estimations non confirmées par Take Two. À titre de comparaison, GTA 5 avait coûté environ 265 millions de dollars (développement et marketing).

Le prix de vente du jeu n'est pas encore officiel. Zelnick a évoqué une fourchette de 70 à 80 dollars, mais un listing brièvement apparu sur le site portugais de la FNAC évoquait des éditions à 89,99 €, 119,99 € et 199,99 €.

La question du prix de GTA 6 est loin d'être anecdotique : à un coût de développement supérieur au milliard de dollars, le seuil de rentabilité se situe, selon les analystes, entre 12 et 25 millions d'exemplaires écoulés, ce qui reste largement à portée pour la franchise.

L'action Take Two avant la sortie de GTA 6

Avant de se positionner, il est utile de regarder où en est l'action Take Two à l'approche de l'événement.

Indicateur Données Cours de l'action (clôture) 239, 57 $ Ticker TTWO (Nasdaq) Capitalisation boursière 44,48 milliards de dollars Plus haut sur 52 semaines 264,78 $ Plus bas sur 52 semaines 187,63 $ Performance depuis le 1er janvier -4,78 % PER estimé 33,44

Données du 22 juin 2026

Take Two avant et après GTA 5 : un précédent à garder en tête

Pour se faire une idée de ce que pourrait produire la sortie de GTA 6, un réflexe naturel consiste à regarder ce qui s'était passé lors de la sortie de GTA , en 2013. Attention : il ne s'agit en aucun cas d'une prédiction. Le contexte de marché, la valorisation de départ et la taille de l'entreprise étaient radicalement différents. Mais l'exercice donne une idée de la dynamique qu'un jeu de Rockstar peut avoir comme effet sur l'action de Take Two.

Période Cours de l'action Take Two 1 an avant la sortie 11 $ Jour de sortie (17 sept. 2013) 17,70 $ 1 an après la sortie 22,99 $ (+35 %)

Dans les douze mois qui ont précédé la sortie de GTA 5, l'action Take Two est passée d'environ 11 à près de 18 dollars, l'anticipation du lancement ayant déjà nourri une bonne partie de la hausse. Le jour de la sortie, le 17 septembre 2013, GTA 5 s'est écoulé plus de 11 millions d'exemplaires. Un an plus tard, le titre Take Two cotait environ 23 dollars, soit une progression supplémentaire de 35 % portée par le succès durable du jeu et de son mode en ligne. Sur le long terme, le succès de GTA 5 a transformé Take Two en l'une des plus belles performances boursières du secteur.

La leçon de ce précédent est double. D'un côté, un blockbuster de Rockstar peut soutenir le cours de l'action Take Two bien au-delà du seul jour de sortie, notamment grâce aux revenus récurrents du mode online. De l'autre, une partie significative de la hausse se produit avant la sortie dans la phase d'anticipation : c'est précisément la question centrale pour qui envisage d'acheter l'action Take Two aujourd'hui.

Les arguments pour acheter l'action Take Two

1. Un actif unique : GTA, la franchise la plus rentable du jeu vidéo. GTA 5 s'est vendu à plus de 230 millions d'exemplaires et continue de générer des revenus importants et réguliers plus de 10 ans après sa sortie via GTA Online. GTA 6 part avec un niveau d'attente inégalé et une base de fans considérable. Peu d'actifs dans le divertissement offrent une telle visibilité sur un succès commercial.

2. Des revenus récurrents au-delà du simple jour de sortie. Le vrai moteur, ce n'est pas la vente initiale du jeu, mais le mode en ligne et les microtransactions qui suivent. GTA Online alimente Take Two depuis plus d'une décennie. Si GTA 6 reproduit ce schéma, l'éditeur disposera d'une rente potentielle pour la décennie à venir.

3. Un catalogue diversifié qui amortit le risque. Au-delà de Rockstar, Take Two s'appuie sur 2K (NBA 2K, WWE 2K) et surtout sur Zynga, qui représente près de la moitié du chiffre d'affaires sur le mobile. Cette diversification réduit la dépendance à un seul titre, même si GTA reste le joyau du groupe.

4. Un calendrier qui se précise et écarte à court terme le risque de report. L'ouverture des précommandes le 25 juin et la date de sortie du 19 novembre confirmée donnent enfin de la visibilité après deux reports successifs. Chaque étape franchie retire de l'incertitude.

5. Un consensus d'analystes globalement haussier. Avec des objectifs allant jusqu'à 300 dollars chez certaines maisons et des prévisions de ventes revues à la hausse, le marché professionnel reste largement convaincu du potentiel commercial de GTA 6.

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Les arguments contre l'achat de l'action Take Two

1. La hausse est-elle déjà « pricée » ? C'est la question la plus importante. À un PER estimé à environ 33,44 et une action qui se traite déjà sur des anticipations très optimistes, une large part du succès attendu de GTA 6 pourrait déjà être intégrée au prix de l'action Take Two. Comme pour GTA 5 en 2013, une bonne partie de la hausse a tendance à se produire dans la phase d'anticipation. Acheter l'action Take Two aujourd'hui, c'est donc potentiellement payer un succès qui n'a pas encore eu lieu, sans garantie d'une phase haussière après la sortie.

2. Une attente démesurée, donc un risque de déception élevé. Le niveau d'attente autour de GTA 6 est tel que la barre est placée extrêmement haute. La moindre déception (qualité perçue, problèmes techniques au lancement, ventes en deçà des projections) pourrait provoquer une correction sévère, même si le jeu se vend très bien dans l'absolu. Quand le marché price autant la perfection, il sanctionne durement tout écart.

3. Une rentabilité encore dans le rouge. Take Two affiche actuellement des pertes nettes, conséquence directe des investissements massifs dans le développement de GTA 6. La thèse repose entièrement sur la concrétisation des revenus futurs. Tant que le jeu n'est pas sorti et que les ventes ne sont pas confirmées, l'entreprise reste sur le fil.

4. La cannibalisation possible du mobile. Certains investisseurs s'inquiètent de l'impact de GTA 6 sur les autres activités du groupe, notamment la branche mobile avec Zynga. Un succès écrasant de GTA pourrait capter une part de l'attention et du temps de jeu au détriment d'autres titres du portefeuille.

Sur quelle plateforme acheter l'action Take Two ?

L'action Take Two est cotée au NASDAQ sous le ticker TTWO. Elle est accessible depuis la plupart des courtiers européens et nécessite un Compte-Titres Ordinaire (CTO). En tant qu'action américaine, elle n'est pas éligible au PEA.

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Notre verdict sur l'action Take Two

Take Two détient l'un des actifs les plus puissants du divertissement mondial : la franchise Grand Theft Auto et un GTA 6 qui s'annonce comme le lancement le plus attendu de l'histoire du jeu vidéo. Le modèle est solide et, malgré les apparences, diversifié entre Rockstar, 2K et le mobile via Zynga et les revenus récurrents de GTA Online ont prouvé leur capacité à faire vivre un titre pendant plus d'une décennie.

Le débat ne porte donc pas sur la qualité de l'entreprise, mais sur le prix actuel de l'action Take Two. À l'image de ce qui s'était passé avant GTA V, une part importante de l'anticipation semble déjà reflétée sur le cours. Le scénario optimiste semble déjà intégré : dans ce cas de figure, c'est moins le succès du jeu qui fait débat que la marge de progression restante une fois le succès confirmé.

Pour les investisseurs ayant un horizon long et acceptant une forte volatilité, l'action Take Two reste une exposition de premier plan à un catalyseur commercial hors norme avec un potentiel de revenus récurrents sur plusieurs années. Le précédent de GTA 5 montre que la dynamique peut se prolonger bien après la sortie.

Pour les investisseurs plus prudents, deux risques justifient d'être vigilant : une hausse de l'action possiblement déjà pricée et un niveau d'attente si élevé que la moindre déception pourrait être lourdement sanctionnée. Attendre la sortie de GTA 6, le 19 novembre 2026, puis les premiers chiffres de vente réels peut offrir davantage de visibilité.

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