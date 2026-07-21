Pourquoi le prix de Pi Network (PI) a bondi de 25 % en 7 jours

Laissé pour mort après un plus bas historique à 0,07 dollar, le PI de Pi Network signe un rebond de plus de 25 % sur sept jours. Derrière ce sursaut, un mélange d’annonces techniques, de rachats de positions vendeuses et d’espoirs d’adoption.

Un rebond de 25 % après un plus bas historique

Le PI de Pi Network s'échangeait ce matin autour de 0,09 dollar, en hausse de 24,38 % sur sept jours. Le token reste toutefois en repli de plus de 33 % sur trente jours, et affiche une chute de 97 % par rapport à son sommet historique de 2,977 dollars atteint en février 2025.

Le rebond intervient après un plus bas absolu à 0,07059 dollar le 14 juillet, soit une progression d’environ 39 % depuis ce point bas. La capitalisation du projet s’établit désormais autour de 987 millions de dollars.

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Le Protocol v25, catalyseur technique du rallye

Le principal élément déclencheur est l’annonce du déploiement du Protocol v25, prévu pour demain. Cette mise à jour vise à renforcer la stabilité du réseau et à améliorer l’efficacité des smart contracts, avec l’introduction de fonctionnalités de confidentialité fondées sur les preuves à divulgation nulle de connaissance (Zero-Knowledge Proofs).

On July 22, Pi is scheduled to upgrade to Protocol v25, which primarily focuses on improving network stability and reliability, and supports new capabilities for more efficient, privacy-preserving smart contracts. Go to the Pi mining app to learn more! pic.twitter.com/Btg8aEFAFh — Pi Network (@PiCoreTeam) July 15, 2026

Le protocole doit également supporter une plus grande vélocité transactionnelle en vue des prochaines étapes de développement de l’écosystème. Plusieurs médias attribuent une partie du rebond à cette annonce, même si son impact économique concret reste à démontrer.

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Short squeeze et faible liquidité amplifient le mouvement

Au-delà de la mise à jour, plusieurs facteurs techniques expliquent l’ampleur du mouvement. Après une chute de plus de 95 % depuis le sommet historique, le consensus était devenu extrêmement baissier, ce qui a favorisé une accumulation de positions vendeuses. Un afflux modeste d’achats a suffi à déclencher des liquidations en cascade, mécanisme classique du short squeeze sur les altcoins spéculatifs.

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La faible profondeur des carnets d’ordres amplifie ces mouvements. Quelques dizaines de millions de dollars d’achats peuvent provoquer des variations de 15 à 30 % lorsque la liquidité est limitée. À cela s’ajoute la mention de PI dans un mapping de l’écosystème stablecoin d’OSL, publié par RootData, qui a alimenté l’espoir d’une utilité DeFi future.

En attendant, le token n'a toujours pas de véritable utilité, ce qui ne plaide pas en faveur d'une hausse durable.

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Les unlocks massifs restent le vrai vent contraire

Malgré ce rebond, la pression vendeuse structurelle demeure. Selon l’analyste Dr Altcoin, environ 775,8 millions de PI seront débloqués entre juillet et décembre 2026, soit une moyenne de 129,3 millions de tokens par mois. Ces déblocages concernent notamment les pionniers ayant verrouillé leurs PI pour trois ans.

Une partie de ces tokens restera hors des exchanges, conservée ou utilisée dans les applications Pi. Mais si la demande n’accélère pas au même rythme que l’offre libérée, la tendance de fond restera pesante. À court terme, le seuil psychologique des 0,10 dollar constitue la prochaine résistance à surveiller. Pour les investisseurs, la question reste entière quant à savoir si ce rebond marque un retournement ou un simple sursaut avant de nouveaux plus bas.

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Sources : BSCN, RootData

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