Crypto : la fin d’un cycle ou le début de la fin ?

Des investissements en baisse, des projets crypto qui disparaissent et une capitalisation dans le rouge. Tous les signes tendent à montrer que le marché crypto est en train de mourir lentement. Pourtant, une alternative se dessine et propose une lecture plus modérée des phénomènes actuels.

L'économie des tokens en pleine chute

Au deuxième trimestre 2026, seulement 58 millions de dollars ont été levés pour des projets crypto. C'est peu si on compare au pic historique de 849 millions atteint au premier trimestre 2025. Par ailleurs, seulement 6 ICO ont été bouclées en 2026 selon les données de CryptoRank.

Les petits projets préfèrent s'en tenir aux airdrops ou choisissent simplement de fonctionner sans token. Quant aux projets plus importants, ils se tournent vers les IPO traditionnelles.

Notons également que 85 % des tokens lancés en 2025 s'échangent aujourd'hui en dessous de leur prix d'introduction sur le marché, avec des baisses typiques de 50 % à 70 % dans les 90 jours suivants le listing, selon Memento Research.

En définitive, la stratégie de la prévente qui explose au profit du retail ne tient plus la route en 2026.

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Projets crypto : un véritable cimetière sur la blockchain

Si l'on se penche sur les chiffres des projets relatifs aux crypto-actifs, le constat n'est guère plus optimiste. En avril, plus de 20 projets issus du Web3 avaient déjà mis la clé sous la porte, et pour cause : ces projets avaient réussi à profiter du bull market et à lever des fonds au moment opportun.

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Si le bear market commencé en octobre 2025 a eu raison des quelques derniers chanceux d'un écosystème en pleine transformation, d'autres facteurs sont aussi en cause.

Tally, par exemple, a croulé sous les coûts opérationnels ; Balancer Labs a annoncé sa fermeture après un hack ayant entraîné une perte de 110 millions de dollars ; Entropy a décidé de fermer après avoir jugé que sa croissance était insuffisante dans les conditions actuelles du marché, et ce, bien malgré le soutien de a16z.

De manière générale, les narratifs qui dominaient 2024 et 2025 ont perdu de leur éclat. Le restaking, la GameFi et les NFTs ne parviennent plus à attirer aussi bien qu'elles ont pu le faire par le passé, entraînant alors une forme de sélection naturelle des projets crypto.

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Le bitcoin (BTC), l'Ether (ETH) et les Altcoins au plancher

Le bitcoin (BTC) a atteint son pic historique en octobre 2025, avec une valeur de 126 277 dollars. Aujourd'hui, les choses sont différentes puisque le BTC s'échange plutôt aux alentours des 62 000 dollars. Même dynamique pour l'Ether (ETH), avec un sommet à 4946 dollars en août 2025 contre 1650 dollars aujourd'hui. Si certains y voient une opportunité d'achat, le sentiment du marché est plutôt au rouge vif d'après les données de CoinMarketCap.

Fear & Greed Index selon CoinMarketCap

Même Strategy, la société de Michael Saylor, a décidé de vendre 32 BTC fin mai 2026, soit sa première vente depuis près de quatre ans.

Concernant les ETFs Bitcoin, ils ont enregistré 3,4 milliards de dollars de sortie nette début juin. La plus grosse hémorragie depuis leur lancement en janvier 2024. Sur 13 jours consécutifs de mai à juin, les sorties totales ont atteint 4,33 milliards de dollars.

Côté altcoins, il semblerait que plus personne n'en veuille : selon les données de CryptoQuant, la pression de vente de tous les altcoins cumulés vient d'atteindre son ATH, soit 15 mois de ventes nettes continues.

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Des signes de résilience malgré la pression

Malgré le ralentissement visible du marché tel que les investisseurs l'ont connu, plusieurs indicateurs montrent que l'écosystème reste encore loin d'un effondrement.

La valeur totale verrouillée (TVL) de la DeFi continue effectivement d'évoluer dans une fourchette de plusieurs dizaines de milliards de dollars, selon DeFiLlama.

Le bitcoin (BTC) a, certes, perdu environ 50% de sa sa valeur depuis son ATH en octobre 2025. Toutefois, il performe mieux que le NASDAQ 100, et ce, depuis l'effondrement de FTX, soit + 318% pour le BTC et + 187% pour le NASDAQ 100 sur la même période.

De la même manière, la thématique des stablecoins gagne un intérêt croissant, avec une capitalisation globale entre 150 et 170 milliards de dollars.

Concernant les activités on-chain, Ethereum et ses principales solutions de Layer 2, à l'instar d'Arbitrum ou de base, enregistrent des volumes quotidiens cumulés de transactions de l'ordre de plusieurs millions selon Etherscan.

Volume total de transactions journalières sur Ethereum sur l'année écoulée selon Etherscan

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Rappelons également que malgré la diminution d'investissement du capital-risque (VC) au sein des ICO, les VC ont, de manière générale, doublé leurs investissements sur 2025 (environ 34 milliards de dollars).

Enfin, le Developer Report d'Electric Capital montre que le nombre de développeurs actifs dans le Web3 s'est stabilisé à un niveau supérieur à celui des cycles 2019 - 2020, malgré le ralentissement du marché.

Crypto : un marché en pleine mutation

L'économie des tokens, telle qu'elle a structuré les cycles précédents, s'est grippée. Moins d'ICO, moins de levées de fonds, moins de performances. Les chasseurs de memecoins n'ont qu'à bien se tenir. Le marché ne fonctionne plus selon les mêmes dynamiques. Parler de mort de la crypto reviendrait alors à confondre l'écosystème avec l'un de ses modèles dominants.

Si la spéculation autour des crypto-monnaies s'est contractée, l'infrastructure, elle, ne s'est pas arrêtée : elle se recompose. Moins de projets émergents financés par des émissions massives, plus de structures qui cherchent d'autres voies, ou sans recours systématique au token.

Les exchanges se tournent aujourd'hui davantage vers les produits financiers traditionnels, à l'instar des actions, indiquant une fusion progressive entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. Dans un futur proche, les investisseurs pourraient alors gérer l'intégralité de leurs actifs au même endroit.

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Ce basculement ressemble moins à une extinction qu'à une mutation profonde. Les narratives qui ont porté 2024 et 2025 n'ont pas disparu par hasard : elles ont simplement cessé de capter du capital dans un marché particulièrement sensible aux flux financiers.

La crypto est devenue plus mature, mieux organisée et mieux régulée, au risque, peut-être, de paraître plus ennuyeuse auprès des néophytes.

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Sources : Galaxy, Bitcoin Foundation, CoinMarketCap

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