BTC, SOL, ETH, SUI, LINK : le marché crypto repart à nouveau dans le vert

Dans le sillage d’un BTC qui repart dans le vert, le marché crypto renoue avec la hausse au cours des dernières 24 heures. Retour sur les principales performances.

Le marché crypto reprend des couleurs, dans le sillage de la hausse du BTC

Au cours des dernières 24 heures, le prix du BTC a retrouvé des couleurs, repassant au-dessus de 93 000 dollars l'unité après une hausse de 6,5 %.

Pour l'heure, aucune actualité claire ne semble justifier le mouvement, si ce n'est une bouffée d'oxygène caractéristique de celles qui surviennent après d'importantes baisses. Actuellement, l'actif reste donc toujours en recul d'un peu plus de 26 %, depuis son plus haut historique (ATH) à 126 000 dollars le 6 octobre dernier :

Cours du BTC en données quotidiennes

Dans le top 10 crypto, quelques valeurs se démarquent tout particulièrement, telles que l'ETH, qui reprend les 3 000 dollars après une hausse de 8,7 %, le SOL, en hausse de 10,3 % sur 24 heures pour un prix de 142 dollars, ou bien l'ADA, à 0,43 dollar et une hausse de 10,4 %.

En élargissant la recherche au top 100 des cryptomonnaies, certaines se démarquent tout particulièrement, comme le SUI ou bien le LINK :

Principales hausses du top 100 des cryptomonnaies

Concernant ces surperformances, nous pouvons notamment souligner l'arrivée de l'ETF spot GLNK de Grayscale pour le LINK, ou bien l'obtention d'une licence « Virtual Currency Business Activity » par Coinbase dans l'État de New York, lui permettant de proposer le trading de SUI aux investisseurs dudit État.

Pour ce qui est des liquidations, celles-ci ne sont pas significatives, avec 484,4 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, dont plus de 84 % du montant concerne des positions short.

Alors que le BTC a conclu son pire mois de novembre depuis 2018, les 17,67 % de baisse représentent également la pire chute mensuelle depuis le mois de juin 2022. Lors des prochains jours, nous verrons si ce regain de vigueur du marché crypto se traduit par une impulsion pérenne, ou s'il se révèle plutôt être un « Dead Cat Bounce ».

Sources : TradingView, CoinGecko

