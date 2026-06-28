Altcoin Cycle Signal au plus haut : pourquoi ce n’est pas une bonne nouvelle

L’Altcoin Cycle Signal de Glassnode vient de grimper à 86, en plein territoire d’altcoin season. Sur le papier, c’est le feu vert pour une rotation vers les alts, ces cryptomonnaies alternatives au Bitcoin. Sauf que ce dernier flirte avec les 60 000 dollars et que les altcoins ne montent pas. Décryptage d’un signal trompeur.

Un indicateur d’altseason qui s’envole pendant que le marché s’effondre

L’Altcoin Cycle Signal de Glassnode, vient d’atteindre 86, bien au-delà du seuil de 75 qui marque officiellement l’entrée en alt season. L’indicateur compare la performance des 250 plus grandes cryptomonnaies, pondérées par leur capitalisation, à celle du Bitcoin.

Au-dessus de 50, les altcoins surperforment BTC. À 86, on est censé être en plein régime de rotation des capitaux. Sauf que la réalité du marché raconte une tout autre histoire.

Le cours du Bitcoin évolue autour de 60 000 dollars, en recul de 18 % sur 30 jours. L’Ether (ETH) chute de 21 % sur la même période à 1 577 dollars, Solana (SOL) recule de près de 12 % et XRP perd plus de 19 %.

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Une « saison creuse » des altcoins

Comme le reconnaît Glassnode lui-même, « c’est le BTC qui fait l’essentiel du travail ». Autrement dit, les altcoins ne montent pas. Ils baissent simplement moins vite que Bitcoin.

Après près de deux ans de déclin quasi continu, les alts ont épuisé leurs vendeurs et se stabilisent. CoinDesk parle d’une « saison creuse des altcoins ». Le signal devient haussier pour les alts uniquement parce que Bitcoin se vend, ce qui reste baissier pour l’ensemble du marché.

La divergence avec d’autres indicateurs illustre le problème. L’Altcoin Season Index de CoinMarketCap affiche, lui, un score de 47, donc toujours en Bitcoin Season . La raison est simple : cet indice exige que 75 % des 100 premiers tokens progressent réellement en absolu sur 90 jours.

Les deux indicateurs ne se contredisent pas vraiment. Ils mesurent des choses différentes. L’un parle de la fin de la baisse et l’autre attend le début de la hausse.

Glassnode détecte que la pression vendeuse s’essouffle sur les altcoins et CoinMarketCap attend que des acheteurs prennent concrètement le relais et fassent progresser les prix.

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Ce qu’il faudrait pour une vraie rotation

Pour Matt Hougan, directeur des investissements chez Bitwise, l’ère des altcoin seasons classiques, où toutes les cryptos montent ensemble, est peut-être révolue . Ki Young Ju, CEO de CryptoQuant, abonde dans le même sens en rappelant que « la narration seule ne suffit plus » .

Deux conditions doivent être réunies pour que le signal de Glassnode reflète un vrai retournement. D’abord, Bitcoin doit stabiliser son support autour de 60 000 dollars. Ensuite, les altcoins doivent progresser en valeur absolue, pas seulement en relatif.

Le contexte macro reste défavorable. Une Fed jugée restrictive, des anticipations de hausses de taux et de nettes sorties sur les ETF spot pèsent sur l’appétit pour le risque. Tant que le BTC n’a pas trouvé de plancher solide, le score de 86 reste un signal de faiblesse, pas de force.

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Sources : Glassnode, CoinDesk

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