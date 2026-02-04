« Un trou noir » – L’homme qui avait prédit la crise de 2008 lance un avertissement sur le Bitcoin (BTC)

Michael Burry, l’homme qui s’est fait connaître pour avoir prédit la crise des subprimes de 2008, a réitéré sa vision pessimiste du Bitcoin (BTC). Il estime que la chute de la plus grande cryptomonnaie va avoir un effet domino.

Michael Burry lance l’alerte sur l’effet domino de la chute du Bitcoin

Michael Burry avait déjà lancé l’alerte en décembre dernier, estimant que le Bitcoin était une bulle spéculative. Dans un contexte de chute du BTC, l’investisseur a remis le couvert cette semaine : il estime que le Bitcoin va entraîner d’autres actifs et entités.

Selon Michael Burry, la hausse considérable du Bitcoin en 2025, suivie d’une baisse tout aussi considérable ces derniers mois, a prouvé une chose : la cryptomonnaie est entièrement spéculative.

Il estime par ailleurs qu’une chute prolongée du cours du BTC amènera des poids lourds du secteur à la faillite :

Des scénarios écœurants sont désormais à portée de main. [...] Il n’existe aucune raison organique qui justifierait que le Bitcoin ralentisse ou stoppe sa chute.

Selon lui, une nouvelle chute de 10 % du cours du Bitcoin conduirait à des milliards de dollars de perte pour Strategy, la société de Michael Saylor. Cela fermerait les portes des marchés de capitaux à l’entreprise.

En conséquence, d’autres sociétés de trésorerie moins importantes que Strategy pourraient faire faillite, car selon Michael Burry « il n’y a rien de permanent en ce qui concerne les actifs de trésorerie ».

Une contamination éventuelle ?

Au-delà de l’écosystème crypto, la chute du cours du BTC pourrait également conduire à des ventes plus profondes, toujours selon Michael Burry. Celui-ci estime que les gestionnaires de risque vont commencer à conseiller à leurs clients de vendre leurs Bitcoins, pour faire face au bear market.

Par ailleurs, l’investisseur estime que la chute des cours des cryptomonnaies a contribué à la récente chute des métaux précieux. Selon lui, les trésoreries d’entreprise et les spéculateurs ont réduit le risque en vendant des positions profitables sur des contrats à terme d’or et d’argent tokénisés :

Il semble que jusqu’à 1 milliard de dollars de métaux précieux ait été liquidé à la toute fin de mois en raison de la chute des prix des cryptos

Un seuil critique à 50 000 dollars

Pour Michael Burry, le seuil critique est celui des 50 000 dollars : à ce stade, les mineurs de BTC feraient faillite, et les contrats à terme s’effondreraient également :

Les contrats à terme sur métaux tokénisés s’effondreraient dans un trou noir sans acheteur.

Si les prédictions de Michael Burry donnent une indication de l’interconnexion d’une partie de l’écosystème, elles sont cependant à mitiger. L’investisseur est en effet connu pour ses positionnements alarmistes, qui sont loin de tous se réaliser.

La forte chute du Bitcoin reste cependant une réalité : le cours du BTC a plongé de 17,3 % sur la semaine. Il s’échange aujourd’hui contre 74 300 dollars.

