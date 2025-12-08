Michael Burry donne son avis sur le Bitcoin... mais que devient-il après avoir anticipé la crise des subprimes ?

Célèbre pour avoir prédit la crise de 2008, devenu le héros du film The Big Short, Michael Burry s'est attaqué au Bitcoin lors d'une interview début décembre 2025, qualifiant la crypto de bulle spéculative qui facilite le crime. Une sortie qui intervient pourtant quelques semaines après l'annonce de la fermeture de son fonds Scion Asset Management...

Michael Burry s'attaque au Bitcoin à 100 000 dollars

Au début du mois de décembre 2025, Michael Burry, célèbre pour avoir été l'un des premiers à anticiper la crise des Subprimes en 2008 (lui rapportant plus de 700 millions de dollars), a accordé une rare interview à Michael Lewis. Celui dont l'histoire a été adaptée dans le film The Big Short s'en est pris frontalement au Bitcoin, qu'il juge « ridicule » à 100 000 dollars. En ce moment, le cours du Bitcoin est plutôt autour des 90 000 dollars.

L'investisseur va plus loin en comparant la cryptomonnaie à la célèbre bulle des tulipes du 17ᵉ siècle (la première bulle spéculative de l'histoire, durant laquelle les tulipes s'achetaient à des prix indécents, dépassant celui d'une maison) :

C'est le bulbe de tulipe de notre époque. C'est pire qu'un bulbe de tulipe parce que cela a permis à tellement d'activités criminelles de se développer en profondeur.

✍️ Est-il trop tard pour investir dans le Bitcoin (BTC) ? Découvrez notre avis

Il a également pris des positions short contre des géants de l'IA comme Nvidia et Palantir Technologies Inc, pariant plus environ 1,6 milliard sur leur chute. À l'inverse, Michael Burry est bien positionné sur l'or, qu'il détient depuis 2005 comme valeur refuge.

Évidemment, cette sortie médiatique n'est pas arrivée par hasard, mais dans un contexte particulier pour le Bitcoin. En effet, alors que la première cryptomonnaie au monde avait atteint un sommet à 120 000 dollars en octobre 2025, elle avait corrigé jusqu'à environ 88 700 dollars au moment de l'interview. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Michael Burry critique le Bitcoin : il avait déjà évoqué une « bulle spéculative » en 2021, dans un tweet rapidement supprimé.

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Quel bilan pour Michael Burry après son coup sur la crise des Subprimes ?

Il faut savoir que L'interview de Michael Burry a eu lieu quelques semaines après une annonce importante : la fermeture de son fonds Scion Asset Management. En effet, le 10 novembre 2025, il a radié son fonds auprès de la SEC. Dans une lettre envoyée aux investisseurs le 27 octobre, il explique que ses « estimations de valeur ne sont plus en phase avec les marchés ».

Le gestionnaire prévoit de liquider les positions et de restituer le capital d'ici fin 2025, pour ne gérer plus que sa fortune personnelle.

Mais pourquoi cette décision ? Elle fait suite à des années de prises de position à contre-courant du marché, comme des paris baissiers qui ont souvent échoué : en 2021, il avait pris une position short de 530 millions de dollars sur Tesla avant de la clôturer quelques mois plus tard, probablement à perte. Il avait également vendu trop tôt ses titres GameStop, ratant l'explosion du titre.

Surtout, entre 2015 et 2017, il avait prédit des effondrements financiers qui ne se sont jamais produits. Tout cela a affecté négativement ses performances. Ainsi, si sa prédiction de la crise des subprimes en 2008 reste dans les mémoires, son historique depuis montre des résultats en demi-teinte.

Acheter de la crypto sur Binance, l'exchange n°1 dans le monde

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.