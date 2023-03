Ce week-end, le Bitcoin (BTC) a dépassé 28 000 dollars pour la première fois depuis l’été 2022. Après un week-end particulièrement mouvementé pour la finance traditionnelle, et les craintes liées à l’effondrement de plusieurs banques, la cryptomonnaie reviendrait-elle en force ? Le point sur un contexte inédit.

Les Bourses continuent de chuter ce matin, sur fond de crise bancaire

Nous vous l’expliquions ce matin, le gouvernement suisse, la Banque centrale helvète ainsi que plusieurs grands acteurs du monde bancaire ont réussi à sauver in extremis le Credit Suisse… Ou tout du moins à soutenir son intégration à son rival UBS à grands coups de milliards de francs suisses. Le signal envoyé est fort, et visait à rassurer les Bourses mondiales, inquiètes face à un nouveau domino tombé dans cette crise bancaire qui s’est propagée.

Mais cela n’a pour l’instant pas suffi. Ce matin, les marchés asiatiques étaient dans le rouge : le Nikkei a clôturé sa session en recul net de -1.42%, alors que le Hang Seng perdait -3.25%. En France, le CAC 40 a également reculé nettement à l’ouverture ce matin. Il avait déjà chuté de plus de 4% la semaine dernière. Pour l’instant, les signaux envoyés ne sont donc pas particulièrement positifs, même si les heures à venir permettront d’en savoir plus sur la frilosité apparente des Bourses mondiales.

Autre signe de cette forte inquiétude, six banques centrales, dont la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE), ont coordonné une action afin de soutenir le dollar. Cette mesure exceptionnelle montre bien l’effroi qui a saisi le système financier mondial face aux chutes consécutives de banques d’ampleur.

Le Bitcoin (BTC) et les autres cryptomonnaies progressent fortement

C’est habituel dans le secteur des cryptomonnaies : quand les Bourses chutent, les cryptomonnaies aussi. Mais il semblerait que cela ne soit pas le cas cette fois-ci. Ce week-end, alors que les marchés financiers attendaient avec crainte l’ouverture des Bourses, le Bitcoin (BTC) s’est payé le luxe de dépasser les 28 000 dollars. Une percée qu’il vient de réitérer ce matin :

Le cours du Bitcoin (BTC) repart à la hausse ce matin

Les autres cryptomonnaies semblent elles aussi bénéficier de cette hausse – tout du moins sur une temporalité plus longue. Sur la semaine, l’ETH d’Ethereum s’offre un joli +12%, le BNB de Binance progresse de +17%, et le SOL de Solana affiche une progression similaire autour de +14%.

D’aucuns y voient donc déjà une preuve que les cryptomonnaies sont en train de trouver leur place de refuge, face à un système bancaire qui vacille, et des banques centrales qui soutiennent artificiellement un dollar mal en point. Cela sera-t-il le cas ? Après les déboires du secteur des stablecoins, et de certains acteurs centralisés, le Bitcoin et l’Ether semblent être une alternative viable pour certains.

Comme le soulignait l’analyste Tagado il y a quelques jours, les dynamiques en jeu pourraient pousser le BTC à repasser au-dessus du seuil psychologique des 30 000 dollars. Mais on restera prudents : les liens complexes entre cryptomonnaies et finance traditionnelle ne se jouent pas uniquement sur des indices boursiers.

Source : TradingView

