Crise bancaire – Les questions que soulève le rachat du Credit Suisse par UBS

Une fusion pour rassurer un secteur bancaire en déroute ? Les autorités suisses se sont précipitées afin de forcer une fusion entre la banque Credit Suisse et sa rivale UBS, pour un coût de plus de 3 milliards de francs suisses. On revient sur ce sauvetage in extremis, et sur ce que cela dit sur les institutions bancaires.