La banque suisse PostFinance permet à ses clients d'investir dans 11 cryptomonnaies en quelques clics

PostFinance, la banque suisse affiliée à la Poste Suisse, élargit aujourd'hui son offre en permettant à ses clients d'investir dans 11 cryptomonnaies via son application bancaire. Cette décision, qui répond à une demande croissante des clients de PostFinance, vise à offrir une accessibilité accrue aux cryptos, avec la possibilité de les acheter et de les conserver via une solution institutionnelle et sécurisée.

