Le régulateur suisse approuve la première plateforme de tokenisation accessible aux particuliers

Le régulateur suisse, la Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA), a récemment donné son approbation à Taurus, une startup suisse, pour étendre son offre de trading d'actifs tokenisés aux particuliers. Auparavant limitée aux investisseurs professionnels, la plateforme TDX de Taurus s'ouvre maintenant au grand public, marquant une étape importante dans la démocratisation des cryptomonnaies et la tokenisation des actifs réels.

Taurus peut maintenant offrir la tokenisation aux particuliers

Hier, le mardi 23 janvier 2024, le régulateur suisse, la Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) a approuvé la première plateforme de trading d'actifs tokenisés.

Il s'agit de Taurus, une startup suisse spécialisée dans la conservation de cryptomonnaies, qui a établi une collaboration avec la Deutsche Bank, la plus grande banque d'Allemagne, pour mettre en place des services de garde d'actifs numériques. Grâce à l'approbation de la FINMA, la startup et leur plateforme d'échange TDX pourront accueillir des clients particuliers.

📢 🎉We've just obtained FINMA approval to extend our financial services and TDX marketplace to retail clients! Retail investors can now access and trade the full spectrum of digital securities in a safe and compliant manner. 💪https://t.co/lHWvyaocDn pic.twitter.com/bq60IbmUD7 — Taurus (@taurus_hq) January 23, 2024

Dans une interview accordée à Coindesk, le cofondateur de Taurus, Lamine Brahimi a déclaré :

« Notre plateforme d'échange TDX avait un élément manquant, car elle était uniquement autorisée pour les investisseurs professionnels ou qualifiés. Maintenant, la FINMA nous a donné le feu vert pour l'ouvrir également aux particuliers. Nous pensons que cela devrait être aussi facile d'acheter une part d'une entreprise que d'acheter un livre sur Amazon. »

La tokenisation consiste à représenter des actifs du monde réel sous forme de tokens sur une blockchain, ces derniers tokens pouvant être transférés de manière plus efficace et acquis plus facilement. Ces tokens peuvent être de 2 types : fongibles ou non fongibles (NFT).

Avec cette annonce, la Suisse consolide sa position de leader en matière d'innovation en Europe, notamment dans le secteur des cryptomonnaies. En effet, les banques et les institutions suisses se sont toujours impliquées dans le monde des actifs numériques.

À titre d'exemple, depuis le mois de décembre 2024, la ville de Lugano permet à ses habitants de régler leurs impôts en Bitcoin (BTC) et en stablecoin (USDT).

Vers un futur tokenisé

L'écosystème des cryptomonnaies manifeste un enthousiasme croissant à l'égard de l'avenir de la tokenisation des actifs du monde réel, comme en témoigne la hausse de la valeur des tokens liés à cette tendance, telle que celle du Centrifuge (CFG) dont le cours a progressé de 85 % au cours de l'année écoulée.

De plus, Larry Fink, le PDG de BlackRock, s'était montré très optimiste sur ce nouveau narratif de tokenisation. Il avait déclaré lors d'une interview sur CNBC :

« Je vois de la valeur à avoir un ETF Ethereum [...] Ce [les ETF] ne sont que des pas vers la tokenisation et je crois vraiment que c'est vers cela que nous nous dirigeons. »

En simplifiant la tokenisation des actifs du monde réel et en régulant des entreprises telles que Taurus, l'accès, la négociation et l'investissement dans divers marchés deviendront plus accessibles aux particuliers, grâce à la technologie blockchain.

Source : communiqué

