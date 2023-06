Rachat de Credit Suisse : la moitié des emplois sabrés par UBS

Le début d’année avait été marqué par une crise du secteur bancaire. En Suisse, le rachat de Credit Suisse par UBS avait montré l’ampleur de la situation, tant au niveau des sommes en jeu que des acteurs que cela a mobilisés. Pour UBS, la tâche est désormais de renflouer le navire. Et pour cela, la banque compte se débarrasser de la moitié des employés de Credit Suisse.

UBS sabre les emplois de Credit Suisse après le rachat

En mars dernier, le rachat in extremis de Credit Suisse par UBS avait fait les gros titres. Cette dernière avait déboursé 3 milliards de francs suisses (environ 3 milliards d’euros) pour absorber sa rivale. La manœuvre avait été facilitée par le gouvernement, les acteurs bancaires et la banque centrale, avec une garantie conséquente accordée : 9 milliards de dollars.

Mais cela ne suffit pas pour qu’UBS conserve les employés de Credit Suisse, semble-t-il. Selon une information partagée par nos confrères de Bloomberg, la banque compte sabrer la moitié des effectifs d’UBS, soit 35 000 emplois. Ces licenciements se feront en trois vagues, dont une à compter de juillet. Deux autres suivront en septembre et octobre. UBS compte ainsi économiser 6 milliards de dollars dans les années à venir. Pour rappel, les pertes de Credit Suisse s’élevaient au moment de son rachat à près de 7 milliards de dollars.

Des secteurs plus touchés que d’autres

C’est le volet d’investissement de la banque qui sera le plus lourdement touché par ces licenciements. C’est aussi celui qui a coûté le plus d’argent à la banque. Pour rappel, le scandale d’Archegos en 2021 avait conduit cette division à perdre plus de 5 milliards de dollars. Les employés situés à Londres, New York, et dans certaines régions d’Asie, seront vraisemblablement les plus touchés. Les gestionnaires de gros portefeuilles seront dans la mesure du possible épargnés, afin de continuer à gérer les portfolios de leurs clients.

Le rachat, controversé dès le départ, fait maintenant l’objet d’une enquête. Est notamment pointé du doigt le prêt monumental accordé à la Banque centrale suisse à UBS pour ce rachat : 50 milliards de dollars. Surtout qu’UBS elle-même avait été renflouée au sortir de la crise de 2008. La machine à milliards semble donc fonctionner autant qu’avant quand il s’agit de sauver les grandes institutions bancaires.

