Une enquête ouverte sur le rachat de Credit Suisse par UBS

Pourquoi UBS s’est-elle précipitée pour racheter sa rivale Credit Suisse ? C’est la question que se pose le parquet fédéral suisse, qui souhaite s’assurer qu’il n’y a pas eu de malversations. C’est la réputation de la Suisse sur les marchés financiers qui est en jeu, et l’affaire devrait être particulièrement suivie. Décryptage.

Le rachat de Credit Suisse par UBS déclenche une enquête

À la fin du mois de mars, la chute de la banque Credit Suisse a suscité un branle-bas de combat rarement vu en Suisse. Le gouvernement, les acteurs bancaires et la banque centrale du pays se sont réunis le week-end du 18 mars à Berne, et des négociations ont eu lieu toute la nuit pour sauver la banque.

Et cela a marché : c’est la rivale UBS – qui avait déjà fait elle-même l’objet d’un plan de sauvetage lors de la crise de 2008 – qui est arrivée en sauveuse… Aidée par le gouvernement suisse. Ce dernier a accordé une garantie de 9 milliards de francs suisses (environ 9 milliards d’euros) pour facilite ce rachat, et la Banque centrale alignera jusqu’à 50 milliards de francs suisses de liquidité pour s’assurer de la remise à flot de l’institution bancaire.

Tout est bien qui finit bien ? Pas forcément, selon le parquet fédéral, qui s’interroge sur ce rachat précipité, et l’intérêt qu’UBS peut y trouver. On rappellera que la banque a mis 3 milliards de dollars sur la table, afin de mettre la main sur son rival. C’est une bouchée de pain, quand on sait que la perte de Credit Suisse s’élevait à elle seule à près de 7 milliards de francs suisses.

Quel intérêt pour UBS ?

Car le rachat a semblé précipité : UBS s’est lancée sans prendre le temps d’examiner le dossier, semble-t-il. Est également pointé du doigt ce prêt colossal de 50 milliards de dollars, accordé à UBS par la Banque centrale suisse. En somme, quel est l’intérêt d’UBS dans cette affaire, et pourquoi s’est-elle empressée de racheter un établissement avec autant de difficultés ?

Un communiqué du parquet justifie ainsi cette enquête :

« Le Ministère public veut s’acquitter de manière proactive de son mandat et de sa responsabilité de contribuer à une place financière suisse propre et a mis en place un système de contrôle lui permettant d’intervenir immédiatement sur tout problème relevant de sa compétence. »

Le mot-clé étant bien sûr « propre ». La réputation de la Suisse en tant que place financière mondiale semble être en jeu. Depuis quelques mois, l’effondrement de plusieurs institutions bancaires mondiales a initié une vague de panique, et le pays semble décidé à rassurer, et à aller jusqu’au bout de cette histoire.

