Le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) en quête de nouveaux objectifs haussiers

Après une semaine mouvementée, le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) repartent à la hausse et déclenchent de nouveaux objectifs haussiers. Une nouvelle explosion des prix est-elle à prévoir ou la correction est proche ?

Le Bitcoin (BTC) atteint son objectif journalier

Lors de nos précédentes analyses, nous avions constaté que le prix du bitcoin (BTC) était contenu à l'intérieur d'un range entre les 15 500$ et les 25 000$ (c'est-à-dire une latéralisation du prix sans direction claire). Après un rebond sur le bas du nuage de l'Ichimoku la semaine dernière, il semblait très probable que le prix reparte à la hausse pour casser enfin cette résistance qui n'avait plus été franchie depuis le mois d'août.

Figure 1 - Graphique du cours du Bitcoin Daily

Suite à la cassure de ce triangle jaune en janvier 2023 et au retour du cours au-dessus de la Kijun (courbe en violet), nous avions pu définir un nouvel objectif à 26 734$ pour le Bitcoin et c'est chose faite puisque le prix a atteint ce niveau. À présent, la question est de savoir si le BTC parviendra à aller plus haut, ou si une chute corrective est à prévoir sur ce niveau de prise de profits.

Le Bitcoin parviendra-t-il à repasser les 30 000$ ?

Puisque nous avons donc atteint notre objectif, il faut maintenant regarder ce que donne l'unité de temps inférieure, celle en 4 heures (h4). Ainsi, nous remarquons que le prix a franchi la résistance importante des 25 000$ correspondant à la partie haute d'un pattern d'élargissement descendant à angle droit. En prenant la hauteur de cette figure chartiste et en la reportant à sa cassure, nous obtenons donc notre nouvel objectif haussier qui a été déclenché et confirmé par la percée de la Chikou Span également.

Figure 2 - Graphique du cours du Bitcoin (h4)

Les probabilités donnent donc de grandes chances de poursuivre cette hausse en direction des 31 620$ environ. Sur le chemin, il y aura cependant une résistance non négligeable à surveiller à 28 600$ (ancienne zone de support devenue résistance sur le graphique journalier).

Comme pour chaque analyse les probabilités ne sont pas des certitudes, il est donc important de prévoir un scénario d'invalidation. Dans ce contexte, un retour du prix sous les 22 800$ serait assez négatif pour la suite étant donné que le nuage et la Kijun feront à nouveau office de résistances et que cela risquerait donc d'entrainer le BTC vers son prochain support à 20 000$.

L'Ether (ETH) toujours en route vers les 2 000$ ?

Le cours de la cryptomonnaie d’Ethereum, l’Ether (ETH), poursuit sa hausse et n'est plus vraiment très loin des 2 000$. Son range journalier est contenu entre les 1 000$ et les 2 000$ et à priori le prix devrait prochainement retester son haut de range. L'objectif des 2 000$ semble donc assez probable, sachant que le Bitcoin a déclenché une target haussière et que l'Ether tente de casser un pattern haussier sur l'unité de temps h4. À voir s'il parvient à le casser.

Figure 3 - Graphique du cours de l’Ether (h4)

Comme sur le BTC, le prix de l'ETH teste la cassure d'un nouveau pattern par le haut qui pourrait laisser place à une hausse du prix dans les prochains jours en direction de l'objectif à 2 246$ (hauteur de l'élargissement descendant à angle droit reportée à sa sortie). Bien sûr il faudra attendre la cassure en clôture de cette figure pour obtenir un signal pertinent.

Ensuite, cet objectif restera valide tant que le prix ne repassera pas sous le nuage à 1 560$, auquel cas il y aura un risque de repartir tester le prochain support à 1 500$.

Conclusion de cette analyse technique

Alors le Bitcoin et l'Ether parviendront-ils à poursuivre cette hausse explosive entamée depuis le début de l'année ? Les graphiques restent haussiers mais la pérennité des nouveaux objectifs dépendra surtout des prochaines actualités économiques.

Source graphique : TradingView

