Les cryptomonnaies repartent à la hausse : la cassure du range aura-t-elle lieu ?

Lors de notre analyse technique de la semaine dernière, le cours du Bitcoin (BTC) repartait à la baisse pour tester à nouveau son milieu de range à 21 000 dollars. Nous attendions une correction jusqu'au niveau 0,382 de Fibonacci, que BTC aura finalement réussi à tenir en clôture dans un rebond chirurgical et puissant qui laisse entrevoir à présent la possibilité d'une cassure de cette latéralisation du prix qui dure depuis le mois de juin 2022.

Figure 1 - Graphique du cours du Bitcoin Daily

Dans les prochains jours, il faudra que le BTC parvienne à casser le haut de son range à 24 500 dollars ainsi que la résistance psychologique à 25 000 dollars pour obtenir une impulsion en direction de l'objectif de cassure du Biseau Ascendant à 26 734 dollars. Pour l'aider, il a en soutien : la Tenkan, la Kijun ainsi que le nuage de l'Ichimoku qui représentent des supports importants dans cette nouvelle tendance haussière initiée sur le court terme.

En cas de nouveau rejet par cette résistance, il faudra par contre s'attendre à un retour du prix du Bitcoin sur le milieu de son range à 21 500 dollars. De surcroît, il faudra tenir ce niveau sous peine de retourner visiter la zone des 19 000 dollars pour une correction plus importante jusqu'au bas du range.

👉 Acheter des cryptos via le portefeuille ultra-sécurisé de ZenGo

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Concernant le cours de l’Ether (ETH) son prix a rebondit cette semaine sur le nuage de l'Ichimoku vers les 1 500 dollars, une zone proche du milieu du range. Puisqu'il a confirmé cette ancienne zone de résistance en support, il semble à présent très probable que le prix reparte tester le haut du range à 2 000 dollars dans les prochains jours.

Figure 2 - Graphique du cours de l’Ether (Daily)

Nous pouvons donc privilégier un retour du prix à 2 000 dollars tant que l'Ether restera au-dessus de son milieu de range, surtout qu'ici aussi la Tenkan, la Kijun et le nuage sont des supports importants qui peuvent aider à cette hausse. L'objectif long terme de la cassure de ce triangle symétrique en jaune reste d'ailleurs estimé à 2 600 dollars (ce qui correspond à la hauteur du triangle reportée à sa cassure).

Dans le cas inverse, cette zone redeviendrait une résistance importante avec un risque que le prix reparte en direction du bas du range à 1 000 dollars. Un scénario très pessimiste qui pour le moment semble s'éloigner de plus en plus.

👉 Retrouvez notre guide explicatif pour acheter de l'Ether

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Le Bitcoin et l'Ether semblent vouloir repartir à la hausse avec un rebond puissant ces derniers jours en milieu de range. Un nouveau test de cassure est donc à privilégier, pour aller chercher très certainement les objectifs correspondant à l'issue de leurs triangles respectifs.

💡 Accédez à notre groupe premium composé de Vincent Ganne et de nos experts de l'analyse fondamentale et on-chain. Ils vous délivrent quotidiennement des informations et analyses exclusives sur le marché crypto pour optimiser vos connaissances.