Les cryptomonnaies corrigent : correction saine ou chute importante à prévoir sur le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) ?

Comme évoqué dans notre précédente analyse technique, le cours du Bitcoin (BTC) s'est finalement heurté à son haut de range autour des 24 300 dollars. À présent, sous fond d'actualités peu propices à une continuation de la hausse sur le court terme avec notamment le staking de cryptomonnaies menacé par la SEC aux Etats-Unis, les cryptomonnaies corrigent et repartent à la baisse.

Il faut dire que cette chute était attendue par beaucoup d'investisseurs au sein d'un marché cryptos, qui aura décollé en ligne droite durant plus d'un mois, laissant l'espoir d'acheter du Bitcoin sous les 15 000 dollars s'amincir. La correction actuelle est donc l'occasion pour certains d'entrer par paliers après une chute de +11% en une semaine.

Figure 1 - Graphique du cours du Bitcoin Daily

Alors est-ce la fin de ce rallye haussier sur les cryptomonnaies ? Il semblerait que non. En effet l'objectif déterminé par le pattern chartiste en jaune (Biseau Descendant) se situe toujours autour des 26 735 dollars (hauteur du triangle à son entrée, reportée à l'endroit de sa cassure) et restera actif tant que le prix restera au-dessus du bas du range à 19 000 dollars.

En général, ce type de pattern donne de belles probabilités au prix d'aller toucher son objectif. Dans la théorie il semble donc assez logique que le Bitcoin parvienne à rebondir sur les zones clé déterminées par le retracement de Fibonacci ci-dessus. Le BTC devrait poursuivre sa chute en direction des 0,5 de Fibo à 20 000 dollars, voire les 0,618 à 19 145 dollars. Ces niveaux sont en effet les plus régulièrement revisités lors de corrections et ils sont donc à privilégier.

Tant que le prix rebondit sur l'un de ces niveaux, alors cette correction restera saine et permettra fort probablement au BTC de mieux repartir ensuite en direction de l'objectif à 26 735 dollars, le prix restant soutenu par le nuage et de nombreux supports. Par contre s'il repart sous les 0,618 de Fibonacci, alors il y aura un risque de casser à nouveau le range par le bas car les probabilités seront fortes d'assister à un retracement de 100% de la hausse de janvier en direction des 16 600 dollars.

Il en est de même sur le cours de l’Ether (ETH) où le prix chute depuis plusieurs jours. Il semble se diriger en direction du milieu du range qu'il faudra absolument garder en support pour espérer repartir casser ce grand rectangle par le haut avec l'objectif à 2 608 dollars déterminé par le triangle en jaune. La zone de milieu de range ayant servi plusieurs fois de résistance auparavant, il peut serait assez logique qu'elle fasse maintenant effet de support pour permettre au prix de rebondir.

Figure 2 - Graphique du cours de l’Ether (Daily)

Les niveaux sur lesquels le prix pourrait s'appuyer se situent à 1 433 dollars (0,5 de Fibo) voire 1 372 dollars (0,618). Si ces niveaux ne permettent pas au prix de repartir, alors ils deviendront des résistances et entraîneront un retracement de 100% de la hausse de janvier avec un retour du prix fort probable sur les 1 200 dollars.

Les prochains jours seront donc décisifs pour l'Ether également qui devra trouver assez de liquidités pour rebondir et parvenir à casser son range et sa résistance des 2 000$ par le haut.

Le Bitcoin et l'Ether ne parviennent toujours pas à casser leur range par le haut. La correction en cours est un test important qui permettra de savoir si les cryptomonnaies peuvent repartir sereinement en cassure de leur range, ou si elles devront corriger davantage dans les prochaines semaines pour récupérer assez de liquidités.

