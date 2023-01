Le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) consolident - Le calme avant de repartir plus haut ?

Depuis notre analyse de la semaine dernière, le cours du Bitcoin (BTC) est parvenu à recasser sa résistance à 21 500 dollars (zone correspondant au milieu du range précédent qui avait duré de juin à novembre 2022). À présent le prix se rapproche des 24 400 dollars, une autre résistance importante à casser absolument pour donner un fort signal de retournement.

Figure 1 - Graphique du cours du Bitcoin Daily

Depuis le début de l'année, les cryptomonnaies poursuivent une ascension fulgurante sans réelle correction et ont regagné des niveaux clés en support. Le Bitcoin est parvenu à réintégrer son range (rectangle en bleu) qui faisait résistance en décembre et qui devrait à présent permettre au prix de rebondir s'il devait retourner sur ce niveau.

Pour le moment, tous les signaux semblent au vert avec également la Moyenne Mobile 100 et le système Ichimoku qui montrent une reprise haussière. Le prix est en effet soutenu par la Tenkan, la Kijun et le nuage alors que la Chikou Span poursuit son chemin en étant dénuée de tout obstacle.

De plus, un grand triangle (Biseau Descendant) a été cassé à la hausse, indiquant comme prochain objectif la zone des 26 735 dollars environ, comme mentionné dans notre précédente analyse. Si rien n'est sûr, les indicateurs sont en tous cas bien optimistes. Espérons donc que la force acheteuse puisse suffire à casser le range par le haut.

Concernant le potentiel scénario baissier, il faudra surveiller le comportement du prix sur les 24 400 dollars. En effet si le prix venait à casser à la baisse la Tenkan à 22 000 dollars, alors un retour sur la Kijun vers les 20 300 dollars serait à privilégier.

👉 Acheter des cryptos via le portefeuille ultra-sécurisé de ZenGo

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

En ce qui concerne le cours de l’Ether (ETH), un scénario semblable à celui du Bitcoin est en cours. Un Biseau Descendant a été cassé par le haut et donne à présent un objectif haussier à 2 608 dollars environ. Pour atteindre cet objectif, il faudra cependant casser à nouveau la zone des 2 000 dollars qui est à la fois un seuil psychologie mais également le haut du range qui dure depuis le mois de juin 2022.

Figure 2 - Graphique du cours de l’Ether (Daily)

Pour aider le prix à percer cette zone importante, la Tenkan et la Kijun accompagnent le prix et donnent un signal haussier en complément à la Moyenne Mobile 100. Tant que l'ETH parvient à rester au-dessus des 1 450 dollars (milieu du range qu'il est parvenu à repasser), alors nous pouvons envisager de fortes probabilités de retourner tester les 2 000 dollars.

Dans le cas où le prix repasserait sous son milieu de range, dans ce cas il y aurait de grandes chances pour que cette zone fasse une fois de plus support. À ce moment là, nous ne serons plus à l'abris d'un retour à 1 000 dollars.

👉 Retrouvez notre guide explicatif pour acheter de l'Ether

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Le Bitcoin et l'Ether devraient retester dans les prochains jours leur haut de range. Ensuite, s'il parviennent à casser ce niveau, alors leurs prix devraient atteindre les objectifs déterminés par les triangles Daily. Attention toutefois aux rejets qui restent possible sur ces résistances, car toute hausse finit en général par une correction.

💡 Accédez à notre groupe premium composé de Vincent Ganne et de nos experts de l'analyse fondamentale et on-chain. Ils vous délivrent quotidiennement des informations et analyses exclusives sur le marché crypto pour optimiser vos connaissances.