Le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) vers de nouveaux objectifs haussiers ?

Cette semaine, les prix du Bitcoin (BTC) et de l'Ether (ETH) semblent bien partis pour aller chercher de nouveaux objectifs haussiers. Les cryptomonnaies parviendront-elles à casser les prochaines résistances importantes sur le chemin ? Le point dans cette nouvelle analyse.

Le Bitcoin (BTC) toujours sous résistances

Comme nous l'avions expliqué dans l'analyse de la semaine dernière, le cours du Bitcoin (BTC) a atteint récemment son objectif à 21 500 dollars qui est à présent une résistance importante. Cette dernière correspond à la fois au milieu du précédent range (latéralisation du prix sans volatilité) de 6 mois qui a été réintégré, mais surtout il correspond à une zone qui a déjà rejetée le prix 5 fois auparavant. Alors le prix parviendra-t-il cette fois-ci à s'envoler, ou va-t-il finir à nouveau par être rejeté pour aller plus bas ?

Figure 1 - Graphique du cours du Bitcoin Daily

En réintégrant le long range qui avait duré de juin 2022 à novembre 2022, le prix du BTC donne un signal de potentiel retournement. En effet lorsque le prix réintègre un ancien range il y a alors de fortes chances que sa partie basse devienne un support, ce qui donne de plus grandes chances de repartir tester par la suite la partie supérieure. Et puisque de nouvelles liquidités ont été récupérées sur le chemin avec de nombreux short squeezes, alors il pourrait s'en suivre également une cassure du range par le haut.

Mais avant d'envisager cela, il faudra que le Bitcoin parvienne à casser sa résistance du milieu de range pour ensuite viser le haut du range. Techniquement, le BTC a déclenché un objectif haussier à 26 730 dollars suite à la cassure d'un Biseau Descendant par le haut, mais il vaut mieux rester vigilant tant que le les 21 500 dollars et le range ne sont pas cassés par le haut.

Si le rejet à 21 500 dollars venait à se confirmer, il y aurait alors de fortes probabilités de retourner tester la Tenkan Daily à 19 500 dollars. En effet, celle-ci est très éloignée du prix, ce qui n'est généralement pas le cas. Toujours est-il qu'il faudra tenir le bas du range en support, sinon il y aura un fort risque de repartir vers un nouveau point bas autour des 14 300 dollars.

L'Ether (ETH) en route vers les 1 650$ ?

Concernant le cours de l’Ether (ETH), il a cassé lui aussi un triangle de compression par le haut. Ainsi, un nouvel objectif haussier a été déclenché à 2 650 dollars (hauteur du pattern reportée à l'endroit de la cassure).

Figure 2 - Graphique du cours de l’Ether (H4)

On pourra donc viser cet objectif haussier tant que le prix restera au-dessus des 1 400 dollars. En dessous, il y aura un risque d'invalider ce pattern et de repartir plus bas pour tester à nouveau le support à 1 000 dollars.

Là encore il faudra y aller étape par étape car la tendance de fond reste toujours baissière. On voit également que la zone des 1 700 dollars a été très difficile à casser par le passé puisque le prix a systématiquement été rejeté sur ce niveau.

Conclusion de cette analyse technique

Le Bitcoin et l'Ether devront casser leurs résistances dans les prochains jours pour aller chercher leurs nouveaux objectifs haussiers à courts terme. Ces scénarios sont à privilégier tant que le prix ne repasse pas en dessous des supports identifiés plus haut dans cet article.

Source graphique : TradingView

