Le Bitcoin (BTC) remonte fort : fin de Bear Market ou simple correction haussière ?

Les prix du Bitcoin (BTC) et de l'Ether (ETH) ont explosé cette semaine. L'espoir d'une reprise haussière à court terme est de retour mais après une si forte hausse, quels sont les différents scénarios à surveiller ? Le point dans cette nouvelle analyse technique du marché des cryptomonnaies.

Le Bitcoin (BTC) confronté à un grand mur de résistances

Après avoir évolué de façon stable durant de longues semaines, le cours du Bitcoin (BTC) s'est envolé et a regagné +12,5% de sa valeur en une semaine. À présent, son prix tente de repasser une zone de résistance de taille puisqu'il s'agit de la zone des 19 000 / 20 000 dollars qui avait fait support durant le long range de juin à novembre 2022.

Figure 1 - Graphique du cours du Bitcoin Daily

Bien que cette hausse soit encourageante et qu'elle se rapproche de niveaux déterminants, le Bitcoin reste malgré tout en tendance baissière avec des tops toujours de plus en plus bas. On voit également que le prix butte de façon chirurgicale à la fois sur la trendline Daily mais également sur le niveau des 0,618 de Fibonacci.

De plus, cette zone des 19 000 dollars correspond exactement au bas de l'ancien range de 6 mois. Pour rappel, tout support cassé deviendra résistance, il est donc probable que le prix essuie un rejet dans les prochains jours et corrige, au moins de façon temporaire.

Si le prix venait à confirmer la réintégration du range en effectuant par exemple un pullback sur le haut du nuage de l'ichomoku, alors il y aurait de fortes probabilités pour que le prix aille ensuite chercher la Kijun Weekly à 20 360, voire le milieu du range Daily à 21 500 dollars. Cette remontée doit se faire par étape pour consolider les différents supports et pouvoir accumuler le plus de liquidités possible en vue de la cassure de ce très grand mur de résistances.

Dans le cas inverse, si le prix ne parvient pas à rester à l'intérieur du range, il devrait retourner tester son support à 15 800 dollars. À ce moment-là, il faudra impérativement tenir ce niveau, sinon il y aura de forts risques de voir le prix chuter en direction de l'objectif du Bear Flag qui est toujours actif à 14 300 dollars.

👉 Acheter des cryptos avec le broker de référence eToro

La plateforme qui simplifie le trading Acheter des cryptos en quelques minutes

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Un pattern de retournement pour le Bitcoin (BTC) en h4 ?

En reliant les tops et les bottoms locaux entre eux, le prix du BTC nous montre (en unité de temps inférieure) un prix qui est de plus en plus volatil à l'intérieur d'une figure chartiste nommée « biseau d'élargissement ascendant ». Ce type de pattern est plutôt connu pour casser par le bas, il convient donc de rester vigilant car cela coïncide avec le niveau de résistance très important caractérisé par l'ancien range Daily.

Les probabilités de cette figure tendent à pousser le prix vers une cassure par le bas, en direction des 14 500 dollars environ. Alors la question est la suivante : les acheteurs parviendront-ils à faire mentir les probabilités et à renvoyer le prix au-dessus des 20 000 dollars avec cet objectif à 21 350 dollars ? Réponse dans les prochains jours.

👉 Retrouvez notre sélection des meilleurs sites pour acheter du Bitcoin

L'exchange n°1 au monde - Régulé en France 10% de réduction sur vos frais avec le code SVULQ98B 🔥

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

L'Ether (ETH) doit casser sa résistance h4

Concernant le cours de l’Ether (ETH), il évolue dans un canal haussier et se retrouve actuellement sous sa résistance. Il va être intéressant de surveiller cet actif durant les prochains jours pour voir si le prix parvient à casser ce pattern par le haut, ou si nous nous trouvons à nouveau sur un top local du marché.

Figure 3 - Graphique du cours de l’Ether (H4)

Ici, l'objectif de cassure par le haut serait autour des 1 631 dollars. Cependant, le pattern étant plutôt baissier sur le Bitcoin, attention à ce qu'il n'ait pas un rejet sinon l'Ether devrait suivre en direction des 1 050 dollars.

👉 Retrouvez notre guide explicatif pour acheter de l'Ether

L'exchange n°1 au monde - Régulé en France Binance -10% de réduction sur les frais avec le code SVULQ98B 🔥

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Conclusion de cette analyse technique

Le Bitcoin et l'Ether bloquent sous des résistances importantes. Il faudra les casser pour envisager une nouvelle impulsion haussière dans les prochains jours, sinon attention aux objectifs baissiers qui pourraient vite nous refaire perdre cette belle progression des derniers jours.

💡 Accédez à notre groupe premium composé de Vincent Ganne et de nos experts de l'analyse fondamentale et on-chain. Ils vous délivrent quotidiennement des informations et analyses exclusives sur le marché crypto pour optimiser vos connaissances !

Cryptoast Premium Progresser dans l'univers des cryptomonnaies avec les experts de Cryptoast 📘

Source graphique : TradingView

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.