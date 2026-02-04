Toutes les trésoreries cryptos sont désormais en pertes, à une exception près

À l'exception de Strategy, toutes les Digital Assets Treasuries (DAT) sont aujourd'hui en pertes. Même pour le leader, les bénéfices latents sont désormais dérisoires. Retour sur cette hécatombe.

Les Digital Assets Treasuries sont presque toutes en pertes

L'année dernière, les trésoreries cryptos ont connu un essor considérable, dans le sillage du succès apparent de Strategy et de l'engouement autour d'une hypothétique réserve de Bitcoin (BTC) promise par Donald Trump aux États-Unis.

Alors qu'au fil des mois, nous alertions sur les surenchères des annonces, de la dette souscrite par ces entreprises et de la diversité d'altcoins mise en avant, la réalité a fini par prendre le dessus sur l'euphorie, et nombre de ces entreprises ont finalement vu le prix de leur action chuter en bourse aussi vite qu'il était monté.

Plus encore, toutes les principales Digital Assets Treasuries sont aujourd'hui en pertes latentes sur leurs investissements, à l'exception de Strategy, dont la valeur des bitcoins n'affiche qu'un bénéfice latent de 52,5 millions de dollars :

Pertes et gains latents des principales DAT

🔎 Quelles sont les principales Bitcoin Treasury Companies ?

Comme le montre le graphique ci-dessus, Bitmine est aujourd'hui la société la plus en difficulté, avec 6,8 milliards de dollars de pertes latentes sur ses plus de 4,28 millions d'ETH en stock, bien que son dirigeant Tom Lee continue d'afficher un optimisme de façade.

Si les DAT majeures n'ont pas encore soldé leur position, cette éventualité a tout de même de quoi interroger, alors que les investisseurs pourraient demander des comptes aux entreprises ayant adopté ce modèle, ou, a minima, arrêter de financer leur dette. Dès lors, des ventes pourraient intervenir, si lesdites entreprises ne parvenaient plus à régler leurs opérations courantes.

À l'heure actuelle, rappelons à titre indicatif que Strategy détient 3,4 % de l'offre du BTC, là où Bitmine possède 3,55 % des ETH en circulation.

Depuis son plus haut historique (ATH) du 6 octobre dernier, le BTC a vu son prix chuter de 39,5 %. Dans le même temps, l'action MSTR de Strategy s'est effondrée de plus de 63 %. En parallèle, là où l'ETH perd 53,9 % depuis son ATH du mois d'août, l'action BMNR de Bitmine a chuté de 57,5 % de son côté.

Source : Artemis

