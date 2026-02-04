Toutes les trésoreries cryptos sont désormais en pertes, à une exception près

À l'exception de Strategy, toutes les Digital Assets Treasuries (DAT) sont aujourd'hui en pertes. Même pour le leader, les bénéfices latents sont désormais dérisoires. Retour sur cette hécatombe.

le 4 février 2026 à 10:00.

2 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

Toutes les trésoreries cryptos sont désormais en pertes, à une exception près

Les Digital Assets Treasuries sont presque toutes en pertes

L'année dernière, les trésoreries cryptos ont connu un essor considérable, dans le sillage du succès apparent de Strategy et de l'engouement autour d'une hypothétique réserve de Bitcoin (BTC) promise par Donald Trump aux États-Unis.

Alors qu'au fil des mois, nous alertions sur les surenchères des annonces, de la dette souscrite par ces entreprises et de la diversité d'altcoins mise en avant, la réalité a fini par prendre le dessus sur l'euphorie, et nombre de ces entreprises ont finalement vu le prix de leur action chuter en bourse aussi vite qu'il était monté.

Plus encore, toutes les principales Digital Assets Treasuries sont aujourd'hui en pertes latentes sur leurs investissements, à l'exception de Strategy, dont la valeur des bitcoins n'affiche qu'un bénéfice latent de 52,5 millions de dollars :

Pertes et gains latents des principales DAT

Pertes et gains latents des principales DAT

 

🔎 Quelles sont les principales Bitcoin Treasury Companies ?

Comme le montre le graphique ci-dessus, Bitmine est aujourd'hui la société la plus en difficulté, avec 6,8 milliards de dollars de pertes latentes sur ses plus de 4,28 millions d'ETH en stock, bien que son dirigeant Tom Lee continue d'afficher un optimisme de façade.

Si les DAT majeures n'ont pas encore soldé leur position, cette éventualité a tout de même de quoi interroger, alors que les investisseurs pourraient demander des comptes aux entreprises ayant adopté ce modèle, ou, a minima, arrêter de financer leur dette. Dès lors, des ventes pourraient intervenir, si lesdites entreprises ne parvenaient plus à régler leurs opérations courantes.

À l'heure actuelle, rappelons à titre indicatif que Strategy détient 3,4 % de l'offre du BTC, là où Bitmine possède 3,55 % des ETH en circulation.

👉 Dans l'actualité également — Les ETF Bitcoin s'effondrent sous les 100 milliards de dollars de capitalisation — Une première en près d'un an

Depuis son plus haut historique (ATH) du 6 octobre dernier, le BTC a vu son prix chuter de 39,5 %. Dans le même temps, l'action MSTR de Strategy s'est effondrée de plus de 63 %. En parallèle, là où l'ETH perd 53,9 % depuis son ATH du mois d'août, l'action BMNR de Bitmine a chuté de 57,5 % de son côté.

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro
Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Source : Artemis

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

2341 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur BTC

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Liquidations record sur le marché crypto ce week-end : un trader perd à lui seul 220 millions de dollars d'ETH

Liquidations record sur le marché crypto ce week-end : un trader perd à lui seul 220 millions de dollars d'ETH

 Le Bitcoin (BTC) a plus de chance de chuter à 45 000 dollars que de remonter à 120 000 dollars en 2026

Le Bitcoin (BTC) a plus de chance de chuter à 45 000 dollars que de remonter à 120 000 dollars en 2026

 L'or et l'argent s'effondrent : 7 000 milliards de dollars effacés en moins de 2 jours

L'or et l'argent s'effondrent : 7 000 milliards de dollars effacés en moins de 2 jours

 Attention ! Le Bitcoin ne va pas répéter le bear market de 2022 à l'identique – L'analyse de Vincent Ganne

Attention ! Le Bitcoin ne va pas répéter le bear market de 2022 à l'identique – L'analyse de Vincent Ganne