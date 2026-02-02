Attention ! Le Bitcoin ne va pas répéter le bear market de 2022 à l'identique – L'analyse de Vincent Ganne

Cela fait maintenant 120 jours que le cours du bitcoin a marqué son sommet cyclique à 126 000 dollars et depuis il répète avec une précision étonnante le schéma de prix et de temps du marché baissier de l’année 2022, le précédent « bear market ». Mais attention cette comparaison ne va pas tenir longtemps. Découvrez l'analyse de Vincent Ganne.

Une répétition étonnante du bear market de 2022

Cela fait maintenant 120 jours que le cours du Bitcoin a marqué son sommet cyclique à 126 000 dollars et depuis il répète avec une précision étonnante le schéma de prix et de temps du marché baissier de l’année 2022, le précédent « bear market ». Mais attention, cette comparaison ne va pas tenir longtemps.

Le drawdown du BTC est maintenant de 40% depuis son record historique du lundi 6 octobre dernier. Nous savons que de bear market à bear market, ce drawdown est décroissant mais il a toujours été supérieur à 70%. Je pense tout d’abord que le drawdown de notre bear market actuel sera plus contenu du fait de la présence institutionnelle massive par rapport au passé.

Malgré tout, il est évident que le BTC répète la construction technique et cyclique de l’année 2022 mais jamais le BTC n’a eu le même graphique que son passé alors la comparaison ne va pas tenir encore très longtemps. Le top de marché a eu lieu 80 semaines après le halving (voir toutes les données sur le graphique ci-dessous) et la zone de point bas est attendue autour de 130 semaines après le halving, soit le mois de septembre prochain. Mais de nombreux indicateurs de marché suggèrent que le bottom pourrait être inscrit avant cette date, notamment l’approche relative et l’arbitrage avec les métaux précieux.

Le ratio BTC/GOLD est sur une zone de point bas majeur

Ces derniers sont entrés dans une phase de chute depuis la fin de la semaine dernière, un éclatement de la bulle spéculative qui était massive depuis le dernier trimestre 2025. L’analyse technique du ratio BTC/GOLD suggère qu’un point bas majeur serait en vue.

Ce dernier entre en effet dans sa 59e semaine de marché baissier, cette durée fut le timing de la fin du marché baissier de l’année 2022. À cela s’ajoute une proportion intéressante, le ratio BTC/GOLD a retracé 80% de son cycle haussier précédent, ce fut ici la proportion du point bas final de l’année 2022.

Alors attention, il devient probable, même si le point bas du BTC pourrait être encore plus bas face au dollar US, que le bitcoin ne répétera pas jusqu’au bout la trajectoire du bear market de l’année 2022.

Cette nuance est essentielle à comprendre car le contexte macroéconomique et structurel de 2026 n’a plus rien à voir avec celui de 2022. À l’époque, le marché faisait face à un resserrement monétaire brutal, à l’implosion de plusieurs acteurs majeurs du secteur crypto et à une défiance généralisée vis-à-vis du risque.

Aujourd’hui, malgré une correction marquée, le marché évolue dans un environnement bien plus mature, avec des infrastructures solides, une liquidité institutionnelle profonde et des produits financiers régulés qui amortissent les phases de panique.

Même si le bitcoin continue de s’inspirer du passé sur le plan cyclique et temporel, il est peu probable qu’il en reproduise fidèlement l’intensité finale du marché baissier de l'année 2022. Le marché semble évoluer vers une fin de bear market plus précoce, plus contenue et structurellement différente. Selon moi, le drawdown maximum est à envisager entre 60 000 $ et 70 000 $, pas davantage.

