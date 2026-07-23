XRP : les baleines accumulent pendant que les petits investisseurs capitulent - Une bonne nouvelle ?

Un fossé se creuse entre gros et petits détenteurs de XRP. Alors que le token a repris plus de 8 % en cinq semaines, les whales continuent d’accumuler. Un signal positif pour la cryptomonnaie de Ripple ?

XRP : les whales renforcent leurs positions

Selon les données partagées par Santiment, les portefeuilles détenant entre 100 000 et 100 millions de XRP ont augmenté leurs avoirs de 2,8 % au cours des cinq dernières semaines.

Cette accumulation par les whales et les « sharks » (les détenteurs intermédiaires) coïncide avec le rebond du token. Le cours du XRP est en effet passé de 1 dollar fin juin à 1,16 dollar aujourd’hui. À l’inverse, les plus petits portefeuilles ont réduit leurs avoirs de 5,2 % sur la même période. Cette capitulation est donc opposée au comportement des « gros » détenteurs.

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Pour Santiment, cette divergence entre les deux catégories de détenteurs est un signal favorable pour le XRP. La société d’analyse rappelle que le prix du token a historiquement tendance à évoluer davantage en phase avec les principaux détenteurs qu’avec les plus petits portefeuilles particuliers. Cette idée soutiendrait une perspective de reprise pour le XRP.

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Les fondamentaux sont solide chez Ripple

Ce mouvement d’accumulation intervient alors que plusieurs bonnes nouvelles entourent le XRP ces dernières semaines. Santiment cite notamment l’amélioration de l’accès institutionnel au token, à travers d’éventuels produits d’ETF, ainsi que l’utilité croissante du XRP Ledger dans les domaines des paiements, de la tokenisation et du stablecoin RLUSD.

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Ces éléments maintiendraient l’actif sous les projecteurs et renforceraient la confiance des investisseurs, alors que les détenteurs plus occasionnels prennent leurs distances. Cette configuration pourrait donc être un indicateur précoce de retournement de tendance. Alors que le bear market se prolonge, Ripple est donc à même de tirer son épingle du jeu.

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Source : Santiment

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