MiCA approche : touchez jusqu'à 10 % de rendement annuel sur votre solde crypto avec Bybit EU

Le 1er juillet 2026, l'échéance MiCA sonne la fin de nombreuses plateformes crypto non agréées en France. Dans ce contexte, Bybit EU, plateforme agréée MiCA, lance une campagne exceptionnelle : jusqu'à 10 % de rendement annualisé et jusqu'à 50 000 € de récompenses pour les utilisateurs VIP français qui déposent et conservent leurs cryptos chez elle.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Bybit EU (en savoir plus)

Bybit EU récompense ses utilisateurs français à l'approche de l'échéance MiCA

Le 1er juillet 2026 marque la fin du régime transitoire PSAN en France. À compter de cette date, les plateformes crypto qui n'auront pas obtenu l'agrément MiCA devront cesser de servir leurs clients français et organiser la restitution des fonds. En pratique, l'accès aux comptes concernés pourrait être gelé le temps de cette transition. Mieux vaut donc anticiper en déplaçant ses cryptos sur une plateforme déjà en règle.

C'est justement le moment choisi par Bybit EU, plateforme agréée MiCA, pour lancer une campagne exceptionnelle. L'idée est de faire d'une pierre deux coups : déplacer ses cryptos sur une plateforme conforme tout en percevant un rendement.

Plutôt que de récompenser un dépôt ponctuel, Bybit EU rémunère le solde en cryptomonnaies que vous détenez et conservez sur la plateforme avec un rendement annualisé pouvant atteindre 10 % (au prorata).

Ce rendement est calculé sur votre solde en cryptos éligibles et un minimum de volume de trading en spot à maintenir pendant la période de campagne du 1er juin au 30 septembre 2026. Les récompenses sont ensuite versées chaque semaine en USDC sur votre compte de financement Bybit EU, pendant 52 semaines consécutives, soit une année complète de versements.

De plus, cette offre est cumulable avec un bonus de 50 € en Bitcoin versé par Bybit EU pour toute nouvelle inscription suivie d'un dépôt d'au moins 100 €.

Recevez jusqu'à 10 % de rendement annuel sur vos cryptos avec Bybit EU

Découvrez toutes les conditions à remplir et les récompenses associées à cette campagne VIP 👇

Un rendement et un plafond qui dépendent de votre niveau VIP

La campagne s'adresse exclusivement aux utilisateurs VIP de Bybit EU des niveaux 1 à 5. Si vous êtes déjà VIP, vous êtes éligible immédiatement après votre inscription à la campagne. Sinon, vous pouvez accéder à un niveau VIP en réalisant le volume de trading spot requis sur 30 jours glissants.

Niveau VIP Volume de trading spot (30 jours glissants) Solde crypto éligible (max) Taux annualisé Récompense max VIP 1 1 000 000 € 100 000 € 6 % 6 000 € VIP 2 5 000 000 € 150 000 € 7 % 10 500 € VIP 3 10 000 000 € 200 000 € 8 % 16 000 € VIP 4 25 000 000 € 300 000 € 10 % 30 000 € VIP 5 50 000 000 € 500 000 € 10 % 50 000 €

Le budget total du programme est plafonné à 159 000 euros et distribué selon le principe du premier arrivé, premier servi. Une fois ce budget épuisé, la distribution des récompenses s'arrête. Mieux vaut donc s'y intéresser tôt plutôt que d'attendre la fin de la campagne.

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Comment participer au programme VIP de Bybit EU ?

Pour profiter de l'offre, vous devez créer un compte Bybit EU, valider votre identité (KYC) et atteindre au minimum le niveau VIP 1. La marche à suivre tient en quelques étapes :

Créez un compte sur Bybit EU (ou connectez-vous) et complétez votre vérification d'identité ;

Inscrivez-vous à la campagne depuis la page dédiée.

Atteignez et maintenez au minimum le statut VIP 1 ;

Conservez un solde en cryptos éligibles sur votre compte principal tout au long de la campagne ainsi que maintenir un volume minimum de spot trading.

À noter également : les comportements visant à gonfler artificiellement les volumes comme les comptes multiples ou le wash trading sont exclus du programme.

👉 Pour aller plus loin, lisez aussi notre avis sur la carte crypto de Bybit EU

Les conditions générales applicables. Ce contenu est une communication marketing conforme au Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR), réalisée par Bybit EU GmbH. Il ne constitue pas un conseil en investissement.

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