MiCA : la période transitoire est terminée, il faut migrer vers une plateforme agréée

Depuis ce 1er juillet 2026, la période transitoire du régime PSAN a pris fin en France. Sur Binance, par exemple, les échanges sont suspendus et seuls les retraits restent possibles, le temps que la plateforme obtienne son agrément. Il est encore temps de migrer vos cryptos vers une plateforme agréée MiCA comme Bybit EU, qui cumule pour l'occasion plusieurs bonus dont 50 € de Bitcoin et jusqu'à 10 % de cashback.

le 1 juillet 2026 à 13:30.

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Clément Wardzala

MiCA : la période transitoire est terminée, il faut migrer vers une plateforme agréée

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Bybit EU (en savoir plus)

Binance à l'arrêt : pourquoi migrer vos cryptos sans attendre

Ce 1er juillet 2026 marque la fin de la période transitoire du régime PSAN en France. Depuis aujourd'hui, les plateformes crypto qui n'ont pas obtenu leur agrément MiCA ne peuvent plus servir leurs clients français.

C'est notamment le cas de Binance. Sur la plateforme, les échanges sont suspendus et seuls les retraits restent possibles, le temps qu'elle obtienne son agrément. Concrètement, vous ne pouvez plus acheter, vendre ou trader vos actifs, mais vous conservez la main pour les transférer ailleurs.

Si vos cryptomonnaies se trouvent encore sur une plateforme non agréée, mieux vaut donc les déplacer sans attendre vers une plateforme en règle. Il est encore temps de le faire dans de bonnes conditions.

Bybit EU, plateforme agréée MiCA, en profite justement pour dérouler le tapis rouge aux nouveaux venus avec plusieurs bonus cumulables. Autant faire d'une pierre deux coups : mettre vos fonds à l'abri sur une plateforme conforme tout en empochant des récompenses au passage 👇

Récompense En quoi ça consiste Offre
50 € en Bitcoin Premier dépôt de 100 € (en euros ou en crypto) Bonus de bienvenue
Jusqu'à 120 €, dont jusqu'à 50 € d'abonnements remboursés Premier transfert d'argent puis abonnements du 1er mois Bonus Bybit Card
50 € en Bitcoin par filleul (20 filleuls max) Chaque ami éligible qui dépose 100 € Parrainage
Jusqu'à 10 % de cashback, versé chaque semaine pendant 52 semaines Solde en crypto conservé sur la plateforme Cashback VIP
Rejoindre Bybit EU et profiter des bonus offerts par la plateforme
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Un bonus de bienvenue et de parrainage

Pour toute nouvelle inscription, Bybit EU vous offre 50 € en Bitcoin dès votre premier dépôt de 100 €, que vous déposiez en euros ou en cryptomonnaies.

Il est également possible de recevoir 50 € en Bitcoin pour chaque nouvel utilisateur parrainé, dans la limite de 20 filleuls. Au-delà, le programme Ambassadeur prend le relais avec des récompenses renforcées.

La Bybit Card et le remboursement de vos abonnements

La Bybit Card ajoute une couche de récompenses : jusqu'à 120 € de bonus, auxquels s'ajoutent 100 % de cashback sur vos abonnements le premier mois (Netflix, Spotify, ChatGPT et d'autres services) dans la limite de 50 €. La carte offre par ailleurs 1 % de cashback sans plafond mensuel, versé dans la crypto de votre choix.

Un cashback VIP jusqu'à 10 % annualisé

Enfin, Bybit EU rémunère le solde en cryptomonnaies que vous conservez sur la plateforme avec un rendement annualisé pouvant atteindre 10 % (au prorata) en fonction de votre niveau VIP. Les récompenses sont versées chaque semaine, pendant 52 semaines consécutives, soit une année complète de versements.

👉 En savoir plus sur les conditions du cashback VIP de Bybit EU

Comment profiter des offres de Bybit EU ?

La marche à suivre pour recevoir vos bonus tient en quelques étapes :

  • Créez un compte sur Bybit EU et validez votre identité (KYC) ;
Créer un compte sur la plateforme Bybit EU
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)
  • Effectuez un premier dépôt d'au moins 100 €, en euros ou en crypto, via Apple Pay, Google Pay, carte bancaire, virement SEPA ou en cryptomonnaies ;
  • Activez les offres depuis votre Rewards Hub et complétez les différents prérequis pour recevoir vos bonus.

À noter : les comportements visant à gonfler artificiellement les volumes, comme les comptes multiples, les transferts circulaires ou le wash trading, sont exclus des récompenses.

👉 Pour aller plus loin, lisez aussi notre avis sur la carte crypto de Bybit EU

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Clément a investi dans le Bitcoin en 2017 et suit depuis 9 ans l'évolution de l'écosystème crypto. Devenu directeur de publication de Cryptoast, il s'efforce de rendre ces sujets accessibles au plus grand nombre à travers des contenus rigoureux, pédagogiques et approfondis. Il a publié plus de 2 000 articles couvrant le Bitcoin, les autres cryptomonnaies, les plateformes d'échange, les wallets, la DeFi et la fiscalité des crypto-actifs. Il est co-auteur du livre Bitcoin et autres cryptomonnaies, publié aux éditions Larousse, un ouvrage de référence destiné à vulgariser les mécanismes de la blockchain et des cryptoactifs auprès du grand public francophone. Il a également collaboré avec la banque Delubac & Cie à la réalisation de fiches pédagogiques sur les cryptomonnaies. Grâce à une équipe dévouée et passionnée, Cryptoast est devenu une référence incontournable du secteur francophone, fournissant des analyses approfondies et des informations pertinentes pour tous les passionnés et curieux de l'univers des cryptomonnaies et de la blockchain.

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