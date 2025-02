Elon Musk pourrait contrôler les réserves d’or des États-Unis, qui n’ont pas été auditées depuis 50 ans

Avec 8133,5 tonnes, les États-Unis sont de loin le pays avec le plus grand stock d'or au monde. Tandis que Fort Knox, dans le Kentucky, détient 4 580 tonnes d’or physique, le média ZeroHedge a alerté Elon Musk, concernant le manque de transparence de cette réserve :

L’entrepreneur a réagi en supposant que cette réserve était « certainement inspectée au moins une fois par mois », ce à quoi Rand Paul, le sénateur du Kentucky a répondu « Non. Faisons-le » :

Peu après, l’entrepreneur a publié un tweet disant que « ce serait cool » de faire un live depuis Fort Knox, dans le cadre d’une inspection avec le Department of Government Efficiency (DOGE).

S’emparant du sujet à son tour, Mike Lee, le sénateur de l’Utah, est intervenu pour dire qu’à plusieurs reprises, il avait souhaité entrer à Fort Know et que ses demandes avaient toujours été refusées au motif qu’il s’agit d’une base militaire, bien qu’il soit amené à en visiter régulièrement :

As a U.S. senator I’ve tried repeatedly to get into Fort Knox

Fort Knox: “You can’t come to Fort Knox.”

Me: “Why?”

Fort Knox: “It’s a military installation.”

Me: “I’m a senator; I go to military bases all the time.”

Fort Knox: “You still can’t come. Because, you can’t.” https://t.co/3V2jlU4SNX

— Mike Lee (@BasedMikeLee) February 17, 2025