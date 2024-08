« Maintenant, c’est la guerre »

Le groupe visé en particulier est l’Alliance mondiale pour des médias responsables (GARM). Cette initiative de la fédération mondiale des annonceurs aurait selon Elon Musk discrètement organisé un boycott de X, afin de « collectivement priver de milliards de dollars de dépenses publicitaires » la plateforme.

En 2022, le rachat de Twitter (dorénavant X) par Elon Musk avait été suivi par de nombreux désistements d’organismes publicitaires, qui craignaient de voir leurs publicités côtoyer des contenus problématiques. Une 2e vague de départs avait également suivi le relais par Elon Musk d’une théorie complotiste antisémite en 2023. À l’époque, Elon Musk avait envoyé un message net aux annonceurs : « Allez vous faire foutre ! ».

Par ailleurs, Elon Musk avait sabré une grande partie des capacités de modération de X en arrivant à la tête dans l’entreprise. Depuis, les utilisateurs avaient rapporté la forte recrudescence des bots et la propagation de fausses informations et discours de haine. Pour toutes ces raisons, l’entreprise avait donc eu du mal à attirer de nouveaux annonceurs depuis son rachat.

Elon Musk a donc annoncé qu’il partait en guerre contre les annonceurs, qui privent selon lui X de milliards de dollars de revenus à cause de leur choix de quitter la plateforme.

We tried peace for 2 years, now it is war https://t.co/elgT62uDtF

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2024