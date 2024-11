Le PDG de Coinbase vante le potentiel du DOGE d'Elon Musk et propose ses idées pour améliorer le gouvernement

La semaine dernière, nous avons appris que Donald Trump souhaitait concrétiser la chasse aux dépenses inutiles au sein du gouvernement américain, en confiant la direction d'un futur Department of Government Efficiency (DOGE) à Elon Musk et Vivek Ramaswamy.

Alors que le fonctionnement précis de ce nouvel organisme doit encore se préciser, Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, considère que le DOGE est une importunité sans précédent pour accroître la liberté économique des États-Unis :

. @DOGE is a once in a lifetime opportunity to increase economic freedom in the U.S. and cut the size of government back to health.

The founding fathers were geniuses but (with humility) may have missed the adverse incentives which grow the size of democratic government over…

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) November 17, 2024