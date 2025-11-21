Strategy pourrait être exclue des indices Nasdaq 100 et MSCI USA — Pourquoi et pour quelles conséquences ?

À la mi-janvier, l’action MSTR de Strategy pourrait être retirée d’indices comme le MSCI USA et le Nasdaq 100. Pourquoi cela pourrait-il se passer ainsi et quelles en seraient les conséquences potentielles ?

Strategy sera-t-elle bientôt retirée des indices Nasdaq 100 et MSCI ?

Plus tôt aujourd'hui, nous revenions sur les performances négatives des sociétés cryptos cotées en bourse. À cette occasion, nous soulignons notamment le fait que depuis le début de l'année, Strategy souffre d'une baisse de plus de 41 %.

Au-delà de l'impact du prix du Bitcoin (BTC), l'hémorragie pourrait se poursuivre au cours des prochains mois. Et pour cause, selon les analystes de JPMorgan Chase & Co., l'action MSTR de Strategy pourrait être retirée de certains indices, dont le MSCI USA et le Nasdaq 100. Afin qu'une action puisse rester éligible à tel ou tel indice, des conditions doivent effectivement être remplies, à l'instar d'un minimum de capitalisation ou de résultats.

Alors qu'une décision pourrait être prise d'ici le 15 janvier, cela pourrait avoir pour conséquence de priver Strategy de 2,8 milliards de dollars, si MSCI actait ces retraits.

Cette éventualité trouve son origine dans un communiqué du 10 octobre dernier, selon lequel MSCI mène des consultations pour déterminer s'il convient de conserver ou non des trésoreries crypto dans des indices :

Dans le cadre de cette consultation, certains acteurs du marché ont souligné que ces sociétés peuvent présenter des caractéristiques similaires à celles des fonds d'investissement, qui ne sont actuellement pas éligibles à l'inclusion dans les indices. En conséquence, MSCI propose d'exclure des indices MSCI Global Investable Market les sociétés dont les actifs numériques représentent 50 % ou plus de leur actif total.

Plus largement, c'est d'une perte de 9 milliards de dollars, dont pourrait souffrir l'entreprise de Michael Saylor, si tous les font passifs exposés à Strategy choisissaient de faire machine arrière.

Pour une entreprise cotée, il est en effet particulièrement intéressant d'être présente dans un indice, puisque cela lui assure une certaine pression acheteuse de la part des investisseurs qui achètent des paniers d'actions à travers ces mêmes indices.

Si un tel scénario négatif venait à se concrétiser, ce serait un nouveau signal faible après la dégradation de la note de la dette de Strategy par S&P Global le mois dernier.

Malgré tout, avec un prix moyen d'acquisition de 74 433 dollars par BTC, Strategy reste toujours en profits latents de 12,72 %, bien que cela puisse ne pas être suffisant pour convaincre les investisseurs de renouveler leur confiance.

Source : Bloomberg

