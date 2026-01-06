Le Bitcoin (BTC) est-il une valeur refuge ?

Le Bitcoin est-il en train de s'imposer comme une nouvelle valeur refuge face à l'or ou aux devises fortes ? Pour tenter de répondre à cette question, il faut examiner de près les atouts et les limites actuelles de la cryptomonnaie. Découvrez ce qui pourrait, ou non, rapprocher le Bitcoin d'une valeur refuge.

Qu'est-ce qu'une valeur refuge ?

Avant de se demander si le Bitcoin (BTC) peut être considéré comme une valeur refuge, il est essentiel de comprendre ce que recouvre réellement ce concept.

Dans un environnement économique incertain, marqué par l'inflation, les crises géopolitiques ou l'instabilité des marchés financiers, les investisseurs cherchent à protéger leur capital.

C'est dans ce contexte que certains actifs sont qualifiés de valeurs refuges : ils sont réputés pour leur capacité à préserver la valeur d'un patrimoine même en période de turbulence.

Un actif est généralement perçu comme une valeur refuge lorsqu'il répond à plusieurs critères fondamentaux :

Stabilité de la valeur : il résiste aux fortes fluctuations de prix, notamment en temps de crise ;

: il résiste aux fortes fluctuations de prix, notamment en temps de crise ; Liquidité : il peut être échangé facilement, même lorsque les marchés sont sous tension ;

: il peut être échangé facilement, même lorsque les marchés sont sous tension ; Acceptation internationale : il est reconnu à l'échelle mondiale, ce qui facilite son utilisation quel que soit le contexte géopolitique ou monétaire ;

: il est reconnu à l'échelle mondiale, ce qui facilite son utilisation quel que soit le contexte géopolitique ou monétaire ; Rareté ou confiance établie : il repose sur une rareté intrinsèque ou sur une longue tradition de fiabilité économique.

L'or constitue sans doute la valeur refuge par excellence. Le métal précieux est reconnu pour sa stabilité et sa capacité à conserver du pouvoir d'achat sur le long terme. En période de crise, qu'il s'agisse d'instabilité géopolitique, d'inflation ou de faillites bancaires, de nombreux investisseurs se tournent instinctivement vers l'or.

D'autres actifs peuvent également jouer un rôle similaire. C'est le cas du franc suisse, souvent considéré comme une monnaie refuge en raison de la stabilité politique et économique de la Suisse.

Les obligations d'État de pays jugés solides, comme celles émises par les États-Unis ou l'Allemagne, sont aussi intéressantes en période d'incertitude, en raison de la confiance qu'inspire leur capacité à honorer leurs dettes.

Bitcoin coche-t-il les cases d'une valeur refuge ?

Depuis sa création en 2009, le Bitcoin a souvent été présenté comme un actif alternatif aux monnaies traditionnelles. Mais peut-il vraiment être considéré comme une valeur refuge au sens classique du terme ?

En se référant aux critères définis plus haut, le Bitcoin présente plusieurs caractéristiques qui plaident en sa faveur tout en soulevant encore certaines interrogations.

Une rareté programmée

Contrairement aux monnaies fiduciaires, dont l'offre peut être ajustée par les banques centrales, le Bitcoin repose sur un mécanisme d'émission fixe et transparent.

Son offre est plafonnée à 21 millions d'unités, un seuil inscrit dans son code. En effet, tous les 4 ans environ, le mécanisme du halving est activé et réduit de moitié la récompense accordée aux mineurs, ce qui ralentit la création de nouveaux BTC et renforce sa rareté. Cette dynamique déflationniste est inédite dans le paysage monétaire mondial.

Une adoption en forte progression

Autre élément en faveur de son statut de valeur refuge : son adoption croissante. D'abord utilisé par des particuliers, le Bitcoin a depuis attiré l'attention de grandes entreprises, de gestionnaires d'actifs et même de certains États.

Depuis 2024, plusieurs ETF adossés au Bitcoin sont disponibles aux États-Unis, marquant une avancée importante vers sa reconnaissance institutionnelle.

En outre, certaines entreprises cotées en Bourse ont choisi d'intégrer le Bitcoin à leur bilan comme réserve stratégique de trésorerie. C'est le cas de Strategy, MetaPlanet ou encore Capital B, qui détiennent d'importantes quantités de BTC.

Ces choix, souvent motivés par la volonté de se protéger contre la dévaluation des monnaies fiduciaires, illustrent une forme de reconnaissance du Bitcoin comme actif à long terme.

Une liquidité largement suffisante

Le Bitcoin est échangé 24h/24 et 7j/7 sur des dizaines de plateformes à travers le monde. Sa capitalisation boursière, qui se chiffre en centaines de milliards de dollars, en fait l'un des actifs les plus liquides de la planète.

De plus, il peut être transféré quasi instantanément, sans passer par un intermédiaire, ce qui renforce sa portabilité et sa résilience en cas de crise bancaire ou de blocage monétaire.

Les obstacles que le Bitcoin doit encore surmonter

Si le Bitcoin présente plusieurs caractéristiques propres aux valeurs refuges, il reste encore confronté à des limites qui l'empêchent, pour l'instant, d'être pleinement reconnu comme tel. Voici les 3 grands freins principaux qui subsistent 👇

Une volatilité toujours significative

Il est vrai que la volatilité du Bitcoin diminue lentement avec le temps, à mesure que le marché se structure et que sa capitalisation augmente.

Toutefois, le prix du Bitcoin reste encore à ce jour sujet à de fortes variations. Contrairement à l'or, dont la valeur évolue lentement et sans à-coups majeurs, le Bitcoin peut enregistrer des mouvements de plus ou moins 10 % en quelques heures, voire même connaître des flash crashs de 20 à 30 % sur une période de temps très courte.

Cela peut effrayer les investisseurs les plus prudents, notamment ceux qui recherchent un haut degré de stabilité.

Ainsi, le Bitcoin ne connaît pas de trajectoire linéaire : ses hausses se font par paliers, souvent suivies de phases de correction marquées. Pour cette raison, il convient surtout à ceux qui adoptent une vision long terme et sont capables d'en supporter la volatilité.

À mesure que l'adoption progresse et que les mécanismes de marché se stabilisent, cette volatilité devrait continuer à se réduire. De ce point de vue, le Bitcoin semble clairement engagé sur la voie de la maturité, se rapprochant progressivement du comportement attendu d'une valeur refuge.

Une reconnaissance encore incomplète à l'échelle mondiale

Malgré une adoption en hausse, le Bitcoin n'est pas encore universellement accepté. Dans certains pays, sa détention est purement et simplement interdite, comme en Algérie depuis le 24 juillet 2025. D'autres États, comme la Chine, ont imposé des restrictions très strictes sur l'usage des cryptomonnaies, limitant ainsi son accessibilité.

Même dans les pays où le cadre est plus ouvert, la réglementation reste souvent floue, ce qui freine son intégration dans les portefeuilles institutionnels ou les politiques d'épargne à grande échelle. Pour aspirer au statut de valeur refuge, le Bitcoin devra obtenir à terme une forme de reconnaissance quasi universelle, à la fois sur le plan juridique, fiscal et financier.

Un manque de compréhension

Enfin, l'un des obstacles les plus fondamentaux reste le manque de compréhension des investisseurs. Là où l'or bénéficie d'une image bien ancrée dans l'imaginaire collectif depuis des siècles, le Bitcoin demeure pour beaucoup un concept abstrait, voire opaque.

Sa nature entièrement numérique, son fonctionnement décentralisé, ou encore certaines notions techniques associées comme le minage, les clés privées ou les portefeuilles crypto restent mal maîtrisés par une large partie du public.

Cette méconnaissance freine son acceptation comme valeur refuge, car elle entretient un climat de méfiance, voire de scepticisme. Beaucoup continuent à percevoir le Bitcoin comme un actif spéculatif, complexe, voire risqué, plutôt que comme un outil de préservation de valeur.

Et ce, en dépit de signes clairs d'adoption croissante comme les ETF Bitcoin spot qui ont été approuvés dans plusieurs pays, facilitant l'accès au BTC via les marchés traditionnels. Par ailleurs, certains États comme le Salvador ont même fait du Bitcoin une monnaie légale et en font la promotion active sur la scène internationale.

Mais tant que le Bitcoin ne sera pas perçu par le plus grand nombre comme un actif accessible, il lui sera difficile d'atteindre le même degré de confiance que l'or ou d'autres valeurs refuges.

Conclusion : Le Bitcoin pourrait devenir une valeur refuge avec le temps

Le Bitcoin présente indéniablement plusieurs caractéristiques que l'on retrouve chez les valeurs refuges : une offre limitée, une liquidité mondiale et une adoption croissante.

Mais il reste un long chemin à parcourir avant que le Bitcoin soit incontestablement reconnu comme une valeur refuge. Sa volatilité persistante, une acceptation encore très inégale d'un pays à l'autre, et une compréhension limitée de son fonctionnement freinent encore son accès à ce statut.

Là où l'or jouit d'une reconnaissance universelle, le Bitcoin continue d'évoluer à la frontière entre l'actif spéculatif et la réserve de valeur en devenir.

Seul le temps dira si le Bitcoin deviendra une véritable valeur refuge. Mais une chose est sûre : il semble en bonne voie pour y parvenir.

