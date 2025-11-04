Bitcoin chute, ces altcoins performent : le Top du mois d'octobre

Avec un mois d'octobre marqué par une chute de plus de 15 % du prix du Bitcoin, rares sont les cryptos à performer. Pourtant, quelques altcoins irréductibles tirent leur épingle du jeu : découvrez lesquels et les raisons de cette surperformance, à contre courant de l'ensemble du marché.

Un Uptober qui part à la dérive

Alors que le prix du Bitcoin a enregistré une performance négative de - 15 % au cours des 30 derniers jours, l'Ether, de son côté, a connu une baisse plus marquée d'environ - 23 %.

Rares sont les altcoins qui ont réussi à performer dans de telles conditions. Et pourtant, une narrative en particulier a suscité l'intérêt des investisseurs au cours du mois d'octobre : la privacy et les tokens associés.

Parmi les 5 cryptos à afficher les plus importantes performances au cours du mois d'octobre nous pouvons citer M, WBT, TAO, ZEC et DASH :

Les 5 cryptos ayant le plus performé au mois d'octobre

5 - MemeCore (M) : + 17 %

Memecore est une blockchain de layer 1 dédiée aux memecoins, lancée début septembre. Son token natif, le M, est utilisé pour les frais de transaction, la gouvernance, etc.

Au cours des 30 derniers jours, le prix du token M affiche une hausse de près de 17 %.

Toutefois, prudence : sa valorisation de plus de 3,9 milliards de dollars semble largement déconnectée de fondamentaux encore incertains.

4 - WhiteBIT Coin (WBT) : + 18 %

Le WBT est la crypto native de la plateforme d'échange WhiteBIT, lancée en 2018. Les holders de WBT bénéficient de plusieurs avantages sur la plateforme : réduction des frais de trading, retraits quotidiens gratuits, bonus de staking, etc.

La hausse du prix de la crypto WBT pourrait être alimentée par les rachats (buyback) hebdomadaires qui sont utilisés pour burn le token. Selon le site officiel de Whitebit, 469 509 tokens ont été achetés puis burn au cours du mois d'octobre, ce qui représente environ 20 millions de dollars au moment où les achats ont été effectués.

Les mécanismes de buyback et burn sont généralement très appréciés des investisseurs crypto car ils sont perçus comme une redistribution de valeur aux détenteurs de tokens, notamment grâce au fait que ces mécanismes peuvent engendrer une pression acheteuse sur un actif en réduisant l'offre disponible sur les marchés.

Au cours des 30 derniers jours, le prix du WBT a augmenté de plus de 18 %, enregistrant même un nouvel ATH à 55,3 dollars l'unité.

3 - Bittensor (TAO) : + 33,6 %

Bittensor est un projet qui allie intelligence artificielle (IA) et blockchain pour transformer radicalement l'échange de connaissances via une structure décentralisée. Il repose sur des subnets, des mini-réseaux autonomes spécialisés dans des tâches IA où mineurs et validateurs sont récompensés selon leurs performances en TAO, la crypto officielle du projet.

Au cours des 30 derniers jours, le prix du TAO a augmenté de 33,6 %.

Parmi les catalyseurs qui ont participé à l'appréciation du token, nous pouvons citer le lancement d'un ETP (produit financier régulé) via la Deustche Digital Assets sur la bourse suisse fin octobre. Cet évènement contribue à donner une certaine légitimité au projet, notamment d'un point de vue institutionnel.

Comme nous le mentionnions également dans nos colonnes, Bittensor s'apprête à connaître son premier halving, aux environs du 10 décembre prochain. Cette étape s'annonce décisive pour l'avenir du projet, alors que les émissions quotidiennes devraient passer de 7 200 à 3 600 TAO.

En effet, au-delà de l'incidence potentielle sur le prix du TAO, les interrogations sont nombreuses quant aux futures récompenses des contributeurs du réseau qui se retrouveront réduites de moitié.

Graphique représentant le prix du TAO (en violet), sa valorisation (en blanc) et la quantité de TAO en circulation (en vert)

Il est important de rappeler que si le prix du TAO reste à près de - 44 % de son ATH, sa valorisation totale n'est qu'à - 26 %, en raison des émissions continues du token. Autrement dit, l'offre en circulation a augmenté, ce qui maintient la valorisation globale proche de son sommet malgré un prix unitaire plus bas.

2 - Zcash (ZEC) : + 223 %

Le ZEC est la crypto de la blockchain Zcash, un fork de la blockchain Bitcoin mais avec un axe sur la confidentialité grâce à la technologie des ZK-SNARK.

Au cours des 30 derniers jours, le prix du ZEC a bondi de 223 %, porté notamment par le regain d'intérêt autour de la protection de la vie privée, ravivé par les débats sur le projet Chat Control.

En règle générale, lorsque des polémiques émergent autour des problèmes de confidentialité, les cryptos liées à la privacy ont tendance à s'apprécier. Les prix entraînant les récits, de plus en plus d'analystes et de personnes influentes sur les réseaux sociaux ont fait la promotion du ZEC, avec parfois des attentes qui défient l'entendement.

I promise if you have a soul and a good faith belief, crypto is genuinely easier to trade. You should own your money and no government, bank, or any other asshole should have a say otherwise. That is why Bitcoin is going to win ($10mil/btc +) and zec might win ($500k/zec +) — Tulip King (bull arc) 🌷 (@0xTulipKing) November 1, 2025

Dans ce post, un analyste de Messari fait un parallèle entre les potentielles valorisations du BTC et du ZEC : « c'est pourquoi Bitcoin va valoir 10 millions de dollars l'unité et que le ZEC pourrait valoir plus de 500 000 dollars l'unité ».

Il convient néanmoins de souligner que cette théorie est hautement improbable car une telle valorisation pour le ZEC équivaudrait à 10,5 billions de dollars soit à peu près le PIB du Japon ou bien le PIB de l'Allemagne et du Royaume-Uni combinés.

1 - Dash : + 325 %

Le DASH s'inscrit dans la même lignée que le ZEC, bénéficiant d'une exposition médiatique accrue depuis l'explosion de la narrative des privacy coins.

❓ Découvrez notre article complet sur le DASH et sa performance

Au cours des 30 derniers jours, le prix du DASH a signé une envolée spectaculaire, affichant + 325 % sur cette période.

Il est fort probable que le DASH se soit apprécié dernièrement en raison de la performance du ZEC. En effet, certains traders doivent miser sur le fait que le DASH est une sorte de beta play. Autrement dit, les traders/investisseurs se replient sur un actif avec des caractéristiques convergentes.

Il convient néanmoins de rappeler que ce genre de hype n'est généralement que passagère et que les corrections sont souvent violentes lorsque la narrative perd en souffle.

Mentions honorables

Parmi les cryptos ne faisant pas partie du précédent classement, en raison de leur valorisation inférieure au Top 100, nous pouvons citer :

Le token H du projet Humanity avec une performance de 240 % au cours des 30 derniers jours.

Le COAI du projet ChainOpera AI avec une performance de 225 % au cours des 30 derniers jours.

Le token ATONE de l'écosystème Cosmos avec une performance de 203 % au cours des 30 derniers jours.

Le token ZEN, du projet Horizen, également un beta play du ZEC, avec une performance de 104 % au cours des 30 derniers jours.

Le token VIRTUAL avec une performance de 26 % au cours des 30 derniers jours. La performance du token de Virtuals Protocol a été notamment portée par la narrative autour des tokens répondant à la norme x402.

Le token ZORA de l'application éponyme de SocialFi qui s'est apprécié de 22 % au cours des 30 derniers jours.

💰 Découvrez la chronique de Zan avec les projets crypto à surveiller

