HYPE, en route vers la résistance des 20 dollars ? Analyse de la crypto du projet Hyperliquid au 11 avril 2025

Le HYPE évolue dans une conjoncture particulièrement difficile. En plus d’avoir subi les conséquences d’attaques menées par des utilisateurs malicieux, le token fait face à un marché globalement défavorable à toute dynamique haussière. Pourtant, l’action des prix montre des signes encourageants, notamment après un excès baissier sous les 12 dollars.

Un contexte conjoncturel tendu pour le HYPE

Nous sommes le vendredi 11 avril 2025 et le prix du HYPE évolue autour de 15,15 dollars.

Notre dernière analyse technique du HYPE date du 21 mars 2025, à une période où l’actif oscillait autour de 14,50 dollars. Nous avions alors évoqué un possible point bas, mais le marché en a décidé autrement. Revenu aux environs de 15 dollars, le sujet refait désormais surface.

L’actualité macroéconomique bouleverse fortement les marchés. La guerre commerciale engagée par les États-Unis remet en question leurs fondements économiques tout en provoquant une indignation mondiale et des réactions multiples et contrastées.

Les plus petites économies tentent de conclure des accords, tandis que les plus grandes, notamment la Chine, relèvent le défi du bras de fer, convaincues que l’économie américaine n’en tirera aucun avantage. À ce stade, il reste difficile de savoir qui a raison. Ce qui trouble et inquiète avant tout les marchés, c’est l’incertitude ambiante et la brutalité du contexte géopolitique.

Chez Hyperliquide, l’actualité est également agitée. Le protocole a été ciblé à deux reprises par des attaques exploitant ses mécanismes internes. En utilisant des positions à très fort effet de levier, certains utilisateurs ont pu réaliser d'importants bénéfices, laissant au protocole la charge de liquider leurs positions.

Une situation critique qui remet en question la pérennité du protocole, tout en alimentant un débat intense sur les limites de la décentralisation : Hyperliquid, décentralisé jusqu’à un certain point ? Retour sur l’attaque JELLY.

Malgré ces turbulences, le protocole reste opérationnel, générant des revenus réguliers qui lui permettent de figurer parmi les protocoles les plus rentables de l’écosystème.

Actuellement classé 29ᵉ parmi les cryptomonnaies, avec une capitalisation de 5,08 milliards de dollars, le HYPE tente de retrouver une certaine stabilité après avoir traversé plusieurs secousses majeures.

Paires avec HYPE 24 heures 7 jours 1 mois HYPE/ USDT +9,50 % +28,40 % +10,10 % HYPE/ Bitcoin +9,90 % +32,80 % +11,80 %

Mise en place d'une structure de retournement journalière ?

Le token du projet Hyperliquid évoluer en tendance baissière hebdomadaire. Depuis notre dernière analyse, il a réalisé un nouveau sommet inférieur au précédent, offrant une zone de travail moins large permettant d'envisager l'opportunité d'une restructuration haussière à moyen et long terme.

La clé de ce changement se situe désormais sur les 17,34 dollars, sommet de référence réalisé le 24 mars dernier et qui constitue désormais l'objectif à franchir pour inscrire dans le prix le signal d'une réelle volonté de retournement durable.

Au sud, le creux n'est pas non plus validé, puisque l'excès baissier du 7 avril nécessite d'être validé en clôture cette semaine et de ne pas être franchi la semaine prochaine pour constituer un creux hebdomadaire.

À ce stade, bien que la réintégration de la zone des 12 à 13 dollars soit une excellente nouvelle, constituant une zone d'appui idéale pour établir un creux supérieur au précédent, du temps est encore nécessaire pour développer l'action des prix sur l'échelle hebdomadaire.

En unité de temps journalière, le HYPE regagne une polarité positive au sein du dernier mouvement baissier. Ce changement lui permet d'envisager un retour à 17,34 dollars tant qu'il conserve des clôtures au-dessus des 13,34 dollars.

Par le franchissement du dernier sommet journalier à 14,45, le graphique bascule en tendance neutre. L'action des prix est à la recherche de son prochain sommet avant d'engager un repli. Tout comme le graphique hebdomadaire, l'avenir du HYPE se trouve contraint entre les 9,29 et 17,34 dollars.

Si, dans le cas du journalier, le creux sur cette zone basse est bien validé et le retournement plus avancé, un franchissement à la baisse renverrait le token dans sa tendance précédente pour engager une continuation vers une zone de prix à ce jour difficile à déterminer.

Graphique du cours du HYPE en journalier

En résumé, le HYPE amorce une tentative de restructuration haussière, dont les premiers signes sont perceptibles en unité journalière. Ce mouvement encore fragile pourrait toutefois être invalidé en cas de rupture baissière du seuil des 9,29 dollars.

Alors, pensez-vous que la crypto de Hyperliquid puisse relancer à la hausse ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse d'altcoin.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

