Californie : vers une reconnaissance officielle des organisations décentralisées autonomes (DAO) ?

Pour rappel, bien que les organisations autonomes décentralisées soient des entités qui englobent des projets d’ampleur – tant technologiquement que financièrement – elles existent encore dans un flou réglementaire. Aux États-Unis, elles ont des difficultés pour protéger leurs membres ou bénéficier d’un statut leur permettant d’avoir une assise juridique. Pour les défendeurs de ce projet de loi, tout l’enjeu est donc de les reconnaître.

Il s’agirait de faire rentrer les DAO dans la catégorie des « associations non constituées en personnes morales » (unincorporated association), un statut déjà existant dans la loi californienne. Comme le souligne Miles Jenninges de la firme Andreessen Horowitz, qui a soutenu ce projet de loi, cela permettrait aux DAO de régler certains problèmes courants :

1/ DAOs continue to be threatened by a number of significant legal challenges. They can’t pay taxes, protect their members, comply with regulations or defend themselves in court.

This new California DAO bill could change all of that. https://t.co/lyJlKAkPyo pic.twitter.com/pTEMMEYHOx

— miles jennings | milesjennings.eth (@milesjennings) April 24, 2023