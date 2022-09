XDAO, une plateforme décentralisée complète pour créer et gérer sa DAO

À l'aune du succès des solutions décentralisées et de l'avènement du Web3, les entreprises et les projets de développement économique ont tendance à se tourner vers les organisations autonomes décentralisées (DAO). XDAO est une plateforme permettant de créer sa DAO en quelques minutes puis de la faire évoluer grâce à une palette d'outils variés et uniques.

XDAO, la solution pour créer et gérer sa DAO simplement

XDAO est une solution décentralisée conçue pour la création et le développement d'organisations autonomes décentralisées (DAO). Véritable clé de voûte du Web3, les DAOs constituent des groupements de personnes dont les actions communes sont régies par des règles immuables inscrites directement dans des smart contracts.

Si la notion de DAO vous est peu familière, vous pouvez retrouver notre explication complète de celle-ci afin de mieux comprendre les enjeux de ces communautés décentralisées.

Après des débuts difficiles, notamment avec la tristement célèbre histoire de The DAO qui a conduit au fork de la blockchain Ethereum (ETH), les organisations autonomes décentralisées se sont aujourd'hui imposées comme une solution de référence pour les projets de l'écosystème de la blockchain.

Les raisons à cela sont multiples, notamment pour la sécurité qu'elles offrent (procédé multisignature) et pour ce qu'on appelle communément le système de gouvernance. Le plus souvent, ce système est lui-même régi par un token de gouvernance. Distribué aux entités constituant le réseau, le token permet notamment de prendre part à des systèmes de vote pour faire évoluer un projet de façon paritaire et infalsifiable.

Aperçu de l'interface de vote XDAO

Face à cet essor, des solutions permettant la création de DAO ont peu à peu émergé à l'instar de XDAO, qui est aujourd'hui considérée comme une référence et qui collabore notamment avec des géants comme la BNB Chain, Polygon (MATIC) ou encore Moonbeam.

Aujourd'hui, les outils de la plateforme XDAO sont adaptés pour toute entité souhaitant se structurer autour d'un système décentralisé sécurisé. Cela peut notamment convenir pour créer un système de trésorerie décentralisée, un cas de figure désormais commun.

Ce modèle peut par exemple être adopté par les startups, les projets DeFi, les guildes GameFi, les propriétaires de tokens non fongibles (NFTs), les fonds publics ou encore les fonds de capital-risque.

👉 Curieux d'en savoir plus ? Retrouvez la documentation de XDAO sur son site

Quelles possibilités offre XDAO ?

Nous le disions précédemment, XDAO propose de créer des DAOs sécurisées, et cela est possible grâce à son système reposant sur 2 tokens : les tokens de gouvernance (GT) et les LP tokens.

Comme leur nom l'indique, les tokens de gouvernance sont distribués de façon à délivrer un pouvoir de vote, tandis que les LP tokens permettent à tout un chacun d'acheter des parts de la DAO matérialisées sous forme de tokens.

Ainsi, les détenteurs de GT tokens sont chargés de déterminer le futur de la DAO et doivent définir la structure et le fonctionnement de cette dernière, notamment en gérant la trésorerie du projet, gérer la distribution de LP tokens, accepter de nouveaux membres, etc.

La puissance de XDAO et sa singularité reposent principalement sur la multitude de modules proposés par la plateforme : launchpad, bot Telegram, système de vesting pour les tokens, signature de documents voire même distribution de dividendes et de salaires, entre autres.

Exemples de modules XDAO

Actuellement compatible avec plus d'une trentaine de blockchains, XDAO permet aux DAOs d'interagir directement avec une multitude de protocoles de finance décentralisée (DeFi) à l'instar d'Aave, Sushi, Beefy Finance ou encore Uniswap, parmi bien d'autres.

Des outils pratiques sont également directement intégrés dans XDAO tels qu'un bridge et une solution de swap de tokens. De manière globale, les outils les plus utilisés dans le cadre de la DeFi sont accessibles depuis la barre latérale du tableau de bord de XDAO.

Lors de la création de votre DAO, vous devrez définir un quorum afin d'équilibrer le pouvoir de vote dans votre organisme. Contrairement à un portefeuille multi-signatures classique, le quorum dépend du nombre de GT tokens nécessaires à valider une transaction et non à un nombre de signatures minimum.

Ainsi, en distribuant intelligemment les tokens, il est possible d'ajuster de manière flexible le mécanisme de prise de décision dans un groupe.

Par exemple, un membre de la DAO peut soumettre une proposition de gouvernance afin de la soumettre au vote du groupe et faire évoluer le projet. Les options relatives à la proposition sont totalement modulables : il est notamment possible de définir une date de début et de fin de vote ou de choisir quel token sera utilisé pour le vote (GT, LP ou autre).

Rappelons enfin la vente prochaine du token XDAO le 20 octobre qui offrira de nombreux avantages à ses détenteurs tels que l'accès à la solution XDAO PRO, des modules exclusifs pour les DAOs, une solution de gouvernance novatrice ainsi que l'accès à différentes fonctionnalités uniques.

👉 Retrouvez la page d'informations du futur token XDAO

Notre avis sur les différents outils de XDAO

Résolument destinée à œuvrer pour un futur décentralisé, XDAO a déjà défini une feuille de route bien fournie, laquelle prévoit entre autres l'ajout d'une fonctionnalité pour établir des accords communs entre plusieurs DAOs, l'ajout de nouveaux modules, de l'option Know Your Customer (KYC), de DEXDAO, le déploiement d'une application mobile et bien d'autres choses.

De plus, XDAO a récemment conclu un partenariat avec PARQ, une société indonésienne spécialisée dans l'immobilier et la location d'espaces de luxe, afin d'émettre conjointement un stablecoin PARQ qui permettra de payer pour les différents services proposés par l'entreprise.

Inscrit dans une vocation de développement international, PARQ constitue aujourd'hui la plus grande communauté de pôles technologiques de Bali et propose des solutions de logement clés en main pour les personnes travaillant dans le secteur du numérique. Grâce à la mise en place de ce stablecoin, ses détenteurs pourront également investir dans certains biens immobiliers proposés par PARQ, voire même de les acheter.

Aujourd'hui, les DAOs constituent une réelle révolution dans la façon dont il est possible de créer, développer et surtout financer une activité économique, le tout structuré autour de solutions modulables et personnalisables.

En parallèle de solutions de financement novatrices et décentralisées, XDAO fournit tous les outils pour développer un projet d'un point de vue technique, notamment avec des solutions pour mettre en place des Initial Dex Offering (IDO) facilement ou encore avec l'utilisation d'un launchpad.

De plus, XDAO propose une plateforme destinée à accélérer le développement des DAOs grâce à des outils de promotion, de financement participatif ou encore avec la mise en place de ventes publiques ou privées de tokens.

Aperçu du tableau de bord XDAO

En définitive, XDAO est un outil totalement personnalisable qui peut convenir pour une multitude d'utilisations différentes telles que la gestion de trésorerie, le procédé de portefeuille multi-signatures ou encore comme plateforme d'investissement. Notons également qu'une DAO n'a pas de taille minimum ou maximum, c'est une solution qui peut convenir aux groupes de toutes tailles.

Si vous êtes une entreprise, vous pouvez également solliciter la solution XDAO PRO afin d'exposer les objectifs de votre projet à XDAO qui vous fournira ensuite une DAO clé en main avec les modules les plus adaptés ainsi qu'une configuration optimale en fonction de vos besoins.

Enfin, à partir du 10 octobre, XDAO lancera un système de Learn-to-Earn sur son site afin que les visiteurs puissent approfondir leurs connaissances sur XDAO tout étant récompensé via un système de quêtes.

👉 Créer sa DAO en moins de 5 minutes avec le tutoriel de XDAO

