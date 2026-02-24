Un Bitcoin toujours sous tension et un bear market qui persiste : Récap crypto de la nuit du 23 au 24 février 2026

Le Bitcoin a montré une forte volatilité tandis que les marchés américains ont subi d’importantes pertes. Plusieurs évolutions réglementaires et cas judiciaires ont marqué la nuit, notamment aux États-Unis.

le 24 février 2026 à 8:15.

2 minutes de lecture

author image

Cryptoast

Un Bitcoin toujours sous tension et un bear market qui persiste : Récap crypto de la nuit du 23 au 24 février 2026

Le Bitcoin toujours sous tension

Le Bitcoin a connu une nuit mouvementée : après être tombé sous les 65 000 dollars le 23 février, il avoisine désormais les 63 000 dollars. Le marché crypto traverse l’un des pires débuts d’année de son histoire, marqué par des liquidations en cascade et 5 mois consécutifs de baisse.

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège
Publicité

Liquidations massives et bear market persistant

La chute du Bitcoin s’est accompagnée d’une liquidation totale de 615 millions de dollars sur l’ensemble des cryptomonnaies en 24 heures. Cette correction s’inscrit dans un contexte de faiblesse prolongée des ETF Bitcoin spot américains, qui ont enregistré leur 5e semaine de sorties consécutive avec 3,8 milliards de dollars retirés.

Les marchés traditionnels aussi en perte

Les marchés boursiers américains ont perdu plus de 700 milliards de dollars en une seule séance, prolongeant la nervosité des investisseurs face aux incertitudes économiques.

Stablecoins et réforme du GENIUS Act

Selon Bloomberg, les revenus de Coinbase liés aux stablecoins pourraient être multipliés par 7 grâce au GENIUS Act, bien que cette loi interdit le versement de rendements aux détenteurs, freinant ainsi cette croissance. Des banques américaines demandent d’ailleurs des ajustements pour limiter les risques financiers du dispositif.

👉 En savoir plus : Pourquoi les banques veulent-elles tuer les rendements des stablecoins ?

Affaires judiciaires dans le secteur crypto

Terraform Labs a poursuivi Jane Street pour délit d’initié, accusant la société d’avoir retiré des fonds avant le crash à l’aide d’informations internes transmises via des discussions secrètes. Cette affaire fait écho à d’autres cas similaires, dans un contexte où Terraform doit encore s’acquitter de 4,5 milliards de dollars d’amendes liées à l’affaire Terra (UST/LUNA).

Défaillances et piratages dans l’écosystème

Step Finance, surnommé « la page d’accueil de Solana », a cessé ses activités après un exploit de 26 millions de dollars. Cet incident souligne les défis de sécurité persistants de la DeFi, alors même que l’écosystème Solana reste actif avec de nouveaux déploiements comme celui de Zora et le lancement du stablecoin FRNT au Wyoming.

Suivez les actualités crypto en temps réel sur notre groupe Telegram
Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Cryptoast est le média francophone de référence sur le Bitcoin, la blockchain, les cryptomonnaies et le Web3. Depuis son lancement en 2017, il attire plus de 10 millions de visites annuelles et compte plus de 500 000 abonnés sur ses réseaux sociaux. Les articles de Cryptoast sont consultables sur Bloomberg et traduits en 9 langues avec le code {NH NS5_CRYPTOAST}. Le média a également publié un livre sur le Bitcoin et les cryptomonnaies aux éditions Larousse, affirmant son expertise et son influence dans le domaine.

Cryptoast

592 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur No Push RS

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

10 bonnes raisons d'adopter Bitcoin sans penser à la spéculation

10 bonnes raisons d'adopter Bitcoin sans penser à la spéculation

 Le PDG de Coinbase s'exprime sur l'avenir du marché crypto : Récap de la nuit du 19 au 20 février 2026

Le PDG de Coinbase s'exprime sur l'avenir du marché crypto : Récap de la nuit du 19 au 20 février 2026

 Bitcoin (BTC) à 1 million de dollars ? Eric Trump n’a « jamais été plus bullish »

Bitcoin (BTC) à 1 million de dollars ? Eric Trump n’a « jamais été plus bullish »

 Coinbase permet aux détenteurs de tokens XRP, ADA, LTC et DOGE d'emprunter jusqu'à 100 000 dollars en USDC

Coinbase permet aux détenteurs de tokens XRP, ADA, LTC et DOGE d'emprunter jusqu'à 100 000 dollars en USDC