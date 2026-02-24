Un Bitcoin toujours sous tension et un bear market qui persiste : Récap crypto de la nuit du 23 au 24 février 2026

Le Bitcoin a montré une forte volatilité tandis que les marchés américains ont subi d’importantes pertes. Plusieurs évolutions réglementaires et cas judiciaires ont marqué la nuit, notamment aux États-Unis.

Le Bitcoin toujours sous tension

Le Bitcoin a connu une nuit mouvementée : après être tombé sous les 65 000 dollars le 23 février, il avoisine désormais les 63 000 dollars. Le marché crypto traverse l’un des pires débuts d’année de son histoire, marqué par des liquidations en cascade et 5 mois consécutifs de baisse.

Liquidations massives et bear market persistant

La chute du Bitcoin s’est accompagnée d’une liquidation totale de 615 millions de dollars sur l’ensemble des cryptomonnaies en 24 heures. Cette correction s’inscrit dans un contexte de faiblesse prolongée des ETF Bitcoin spot américains, qui ont enregistré leur 5e semaine de sorties consécutive avec 3,8 milliards de dollars retirés.

Les marchés traditionnels aussi en perte

Les marchés boursiers américains ont perdu plus de 700 milliards de dollars en une seule séance, prolongeant la nervosité des investisseurs face aux incertitudes économiques.

Stablecoins et réforme du GENIUS Act

Selon Bloomberg, les revenus de Coinbase liés aux stablecoins pourraient être multipliés par 7 grâce au GENIUS Act, bien que cette loi interdit le versement de rendements aux détenteurs, freinant ainsi cette croissance. Des banques américaines demandent d’ailleurs des ajustements pour limiter les risques financiers du dispositif.

Affaires judiciaires dans le secteur crypto

Terraform Labs a poursuivi Jane Street pour délit d’initié, accusant la société d’avoir retiré des fonds avant le crash à l’aide d’informations internes transmises via des discussions secrètes. Cette affaire fait écho à d’autres cas similaires, dans un contexte où Terraform doit encore s’acquitter de 4,5 milliards de dollars d’amendes liées à l’affaire Terra (UST/LUNA).

Défaillances et piratages dans l’écosystème

Step Finance, surnommé « la page d’accueil de Solana », a cessé ses activités après un exploit de 26 millions de dollars. Cet incident souligne les défis de sécurité persistants de la DeFi, alors même que l’écosystème Solana reste actif avec de nouveaux déploiements comme celui de Zora et le lancement du stablecoin FRNT au Wyoming.

