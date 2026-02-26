Nvidia continue d'écraser les records : Récap de la nuit du 25 au 26 février 2026

Ethereum affine sa roadmap post‑quantique, Nvidia dépasse les attentes avec des chiffres records, et le régulateur américain avance sur les stablecoins. Côté marché, Bitcoin retrouve de la demande spot tandis que l'Indiana adopte une loi pro‑crypto.

le 26 février 2026

2 minutes de lecture

Cryptoast

Nvidia toujours en grande forme

NVIDIA a annoncé un chiffre d’affaires record de 68,1 milliards de dollars pour le dernier trimestre, dépassant les 57 milliards du précédent. Le groupe prévoit entre 76,44 et 79,56 milliards de dollars pour le premier trimestre 2026, bien au‑delà des estimations de 72,78 milliards. En parallèle, l’entreprise serait sur le point d’investir 30 milliards de dollars dans OpenAI dans un tour de financement estimé à 100 milliards, consolidant sa position de leader du secteur technologique.

Feuille de route post‑quantique pour Ethereum

L’Ethereum Foundation a dévoilé « Strawmap », une nouvelle feuille de route articulée autour de cinq priorités : finalité rapide du layer 1, 10 000 TPS via les zkEVM, un layer 2 « teragas » grâce au data availability sampling, la cryptographie post‑quantique et une confidentialité native pour les transferts d’ETH.

Réglementation américaine sur les stablecoins

Le régulateur bancaire américain (OCC) a proposé une nouvelle réglementation pour appliquer le GENIUS Act et a ouvert une consultation publique sur les règles relatives aux stablecoins. Les banques ont souligné que le texte interdit les rendements versés par les émetteurs et ont appelé à des ajustements pour réduire les risques pour la stabilité financière.

👉 Pourquoi les banques veulent-elles tuer les rendements des stablecoins ?

Trump et le staking de World Liberty Financial

World Liberty Financial (WLFI), soutenu par la famille Trump, a proposé d’activer des récompenses de staking pour les détenteurs participant à la gouvernance. Le projet, également impliqué dans le stablecoin USD1, fait actuellement face à des enquêtes pour conflits d’intérêts avec les Émirats arabes unis.

L’Indiana adopte une loi pro‑Bitcoin

Le projet de loi HB1042 de l’Indiana a été adopté par les deux chambres et attend la signature du gouverneur. Il protège les droits liés à Bitcoin, interdit les taxes discriminatoires et autorise l’intégration des actifs numériques dans les retraites publiques.

Hausse de la demande spot pour Bitcoin

Selon le responsable de la recherche de CryptoQuant, la demande spot pour Bitcoin est repartie à la hausse pour la première fois depuis novembre. Cette reprise fait suite à une période de volatilité marquée par des chutes successives sous 70 000 puis 65 000 dollars. CryptoQuant indique cependant que la capitulation n’est pas encore validée et que les 55 000 dollars restent un seuil clé à surveiller.

MicroStrategy dans la tourmente

Goldman Sachs a indiqué que Strategy est actuellement l’action américaine à grande capitalisation la plus vendue à découvert, avec 7,5 milliards de dollars de pertes latentes et une forte exposition à la dette.

Jane Street supprime toutes ses publications

La société Jane Street a effacé l’intégralité de ses publications sur X à la suite d’une plainte pour manipulation de marché associée à l’affaire Terra/LUNA.

