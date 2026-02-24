Le projet crypto de la famille Trump subit une attaque coordonnée sur son stablecoin USD1

L'USD1, le stablecoin du projet crypto de la famille Trump World Liberty Financial (WLFI), aurait fait l'objet d'une attaque coordonnée. Que savons-nous sur l'incident ?

L'USD1 de World Liberty Financial (WLFI) dépeg légèrement

Lundi après-midi, les équipes de World Liberty Financial (WLFI), le projet crypto de la famille Trump, ont publié un message sur X, informant qu’une attaque coordonnée aurait eu lieu sur son stablecoin USD1 :

Une attaque coordonnée a été lancée ce matin contre la cryptomonnaie USD1. Les attaquants ont piraté plusieurs comptes de cofondateurs de WLFI, rémunéré des influenceurs pour répandre la peur et l'incertitude, et ouvert des positions short massives $WLFI pour profiter du chaos artificiel. Ça n'a pas marché. Grâce au mécanisme fiable de création et de rachat de USD1 et à sa garantie intégrale à 1:1, nous nous négocions de manière stable à la parité. Aucun escroc ne peut ébranler l'engagement à long terme de toute l'équipe et des cofondateurs de WLFI envers USD1. Nous encourageons les utilisateurs à ne se fier qu'à des sources vérifiées pour obtenir des informations exactes.

🧑‍🏫 Ce qu'il faut savoir sur World Liberty Financial (WLFI)

L'ironie dans cette annonce, c'est qu'elle explique à la fois que des comptes de cofondateurs ont été compromis, ce qui laissait le champ libre aux tentatives de phishing et de désinformation, tout en encourageant par la même occasion à ne se fier « qu'à des sources vérifiées ».

Quoi qu'il en soit, les données de CoinGecko montrent bien un léger depeg rapide et temporaire de l'USD1. À l'heure de l'écriture de ces lignes, il s'échange toujours très légèrement sous le dollar, bien qu'il s'agisse là d'une caractéristique commune à la plupart des stablecoins :

Cours du stablecoin USD1 en intraday

Plus tard dans la soirée, le compte X de World Liberty Financial a apporté quelques précisions, en insistant sur le fait qu'aucun hack n'avait eu lieu au niveau protocolaire :

Aucun smart contract ni portefeuille WLFI ou USD1 n’a été piraté. L'incident d'aujourd'hui concerne un accès non autorisé aux comptes X (Twitter) des cofondateurs — et non à leurs portefeuilles ou à l'infrastructure du protocole. Aucun smart contract n'a été affecté. L'intégralité des fonds de USD1 reste parfaitement sécurisée et garantie. Notre infrastructure et notre équipe ont opéré exactement comme prévu.

Au-delà de cet incident, les conséquences pourraient surtout se faire sentir sur la confiance des utilisateurs, qui sont maintenant susceptibles de fuir le stablecoin au profit d'autres actifs.

D’ailleurs, les données de CoinGecko montrent justement que l’USD1 a vu sa capitalisation chuter de 5,2 % en moins de 24 heures, passant d’un peu plus de 5 milliards de dollars à 4,74 milliards de dollars.

Ce type de crise de confiance avait, par exemple, été observé sur l’USDe d’Ethena, qui a vu sa capitalisation chuter de plus de moitié depuis le 10 octobre dernier.

En parallèle de l'écriture de ces lignes, le prix du token WLFI affiche un peu plus de 0,1 dollar l’unité, en baisse de 6 % sur 24 heures. Plus largement, l’actif perd également 67,8 % depuis son plus haut historique (ATH) du 1er septembre 2025, jour de son lancement.

Sources : X, CoinGecko

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.