Crypto Summit 2025 : Qui sera présent à la Maison-Blanche ?

Le premier Crypto Summit organisé par la Maison-Blanche sous la présidence de Donald Trump se tiendra ce vendredi à Washington D.C. Cet événement réunira les plus grandes figures de l'industrie crypto, ainsi que des représentants gouvernementaux. L'objectif principal du sommet est de discuter des enjeux réglementaires et stratégiques pour positionner les États-Unis comme un leader mondial dans le secteur des actifs numériques.

Des participants de prestige au crypto summit 2025

L'invité principal de ce sommet est bien entendu le président Donald Trump, qui s'adressera directement aux leaders de l'industrie pour présenter sa vision sur l'avenir des cryptomonnaies aux États-Unis.

Parmi les grandes figures du secteur crypto, on retrouve :

Brian Armstrong , CEO de Coinbase ;

, CEO de Coinbase ; Arjun Sethi , co-CEO de Kraken ;

, co-CEO de Kraken ; Sergey Nazarov , cofondateur de Chainlink ;

, cofondateur de Chainlink ; Michael Saylor , fondateur de Strategy (anciennement MicroStrategy) ;

, fondateur de Strategy (anciennement MicroStrategy) ; J.P. Richardson , CEO d’Exodus ;

, CEO d’Exodus ; Matt Huang , cofondateur de Paradigm ;

, cofondateur de Paradigm ; Kyle Samani , cofondateur de Multicoin Capital ;

, cofondateur de Multicoin Capital ; Vlad Tenev , CEO de Robinhood ;

, CEO de Robinhood ; David Bailey , CEO de Bitcoin Magazine ;

, CEO de Bitcoin Magazine ; Zach Witkoff, cofondateur de World Liberty Financial.

Du côté politique, David Sacks, président du groupe de travail de Trump sur les actifs numériques et l'intelligence artificielle, dirigera les débats. Plusieurs membres du gouvernement américain seront présents, y compris des secrétaires du Trésor et du Commerce, ainsi que des représentants de la SEC (Securities and Exchange Commission) et de la CFTC (Commodity Futures Trading Commission).

Une nouvelle stratégie américaine pour les cryptos

L'un des sujets phares du sommet sera la création d'une réserve stratégique en cryptomonnaies, une initiative soutenue par Donald Trump. Cette réserve devrait inclure des cryptomonnaies telles que Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), XRP et Cardano (ADA).

Toutefois, certaines voix au sein de l'industrie critiquent cette sélection, estimant que seuls Bitcoin et Ethereum possèdent une adoption institutionnelle et un niveau de décentralisation suffisants.

En parallèle, les discussions porteront sur la réglementation du marché crypto aux États-Unis. La SEC a récemment annoncé l'abandon de plusieurs actions en justice contre des acteurs majeurs du secteur, notamment Kraken, Coinbase, Consensys, Robinhood et Yuga Labs.

Avec la tenue de ce premier Crypto Summit, l'administration Trump envoie un message clair, les États-Unis entendent jouer un rôle majeur dans le développement des cryptomonnaies. Le sommet pourrait déboucher sur de nouvelles mesures pour clarifier le cadre réglementaire et encourager les entreprises du secteur à investir davantage sur le sol américain.

Reste à voir si ces engagements se traduiront en actions concrètes. L'industrie crypto attend avec impatience les résultats de ce sommet, qui pourrait redessiner les contours de la réglementation et de l'adoption des cryptomonnaies aux États-Unis et dans le monde.

Source : X

