C’est la suite d’un long feuilleton qui a commencé en août 2022, Alexey Pertsev, le développeur de Tornado Cash devrait être libéré sous caution le 26 avril. En effet, celui-ci est détenu aux Pays-Bas depuis son arrestation à Amsterdam le 10 août, au motif qu’il aurait facilité le blanchiment d’argent de par le protocole qu’il a participé à créer.

Cet évènement s’inscrivait à la suite directe de l’ajout des adresses des smart contracts de Tornado Cash sur la liste Specially Designated Nationals (SDN), la liste noire de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain.

Comme l’a précisé Eléonore Blanc, la fondatrice de CryptoCanal, qui a assisté à l’audition de mercredi au tribunal, Alexey Pertsev restera sous surveillance à domicile dans l’attente de son procès, mais sera au moins libre de pouvoir préparer sa défense :

🕊️ @Free__Alexey IS FREE TO GO HOME 🕊️

Next Wednesday 26th, he can await his trial at home with electronic monitoring.

The most important thing is that he can walk around and work on his defense, something that was virtually impossible while detained.

— Eléonore Blanc 🔜 #ETHDam (@blockblanc) April 20, 2023